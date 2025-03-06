06 марта 2025

Кая и Мете: как в марте стали называть новорожденных свердловчан

Свердловских новорожденных стали называть Кая и Мете
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на популярность имен Михаил и София, свердловчане поддерживают тренд на редкие имена
Несмотря на популярность имен Михаил и София, свердловчане поддерживают тренд на редкие имена Фото:

В Свердловской области среди самых популярных имен для новорожденных по-прежнему лидируют Михаил и София — в 2025-м так назвали уже 161 мальчика и 135 девочек. При этом редкими именами стали Кая, Медея, Мете и Сыдым, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС на 7 марта.

Свердловчане продолжают часто называть мальчиков Александром (так назвали уже 315 малышей), Артемом (117), Тимофеем (102) и Львом (107). Девочек — Евой (109), Анной (109), Викторией (107) и Марией (96). При этом родители любят называть новорожденных и редкими именами. По одному мальчику получили имена Мете, Халим, Садым, Севастьян, Нарек. Девочек назвали Медея, Румейса, Ялита, Кая, Асения.

В прошлом году по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочкам дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель. Самыми популярными тогда стали Михаил и София.

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В Свердловской области среди самых популярных имен для новорожденных по-прежнему лидируют Михаил и София — в 2025-м так назвали уже 161 мальчика и 135 девочек. При этом редкими именами стали Кая, Медея, Мете и Сыдым, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС на 7 марта. Свердловчане продолжают часто называть мальчиков Александром (так назвали уже 315 малышей), Артемом (117), Тимофеем (102) и Львом (107). Девочек — Евой (109), Анной (109), Викторией (107) и Марией (96). При этом родители любят называть новорожденных и редкими именами. По одному мальчику получили имена Мете, Халим, Садым, Севастьян, Нарек. Девочек назвали Медея, Румейса, Ялита, Кая, Асения. В прошлом году по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочкам дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель. Самыми популярными тогда стали Михаил и София.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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