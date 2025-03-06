Кая и Мете: как в марте стали называть новорожденных свердловчан

В Свердловской области среди самых популярных имен для новорожденных по-прежнему лидируют Михаил и София — в 2025-м так назвали уже 161 мальчика и 135 девочек. При этом редкими именами стали Кая, Медея, Мете и Сыдым, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС на 7 марта.
Свердловчане продолжают часто называть мальчиков Александром (так назвали уже 315 малышей), Артемом (117), Тимофеем (102) и Львом (107). Девочек — Евой (109), Анной (109), Викторией (107) и Марией (96). При этом родители любят называть новорожденных и редкими именами. По одному мальчику получили имена Мете, Халим, Садым, Севастьян, Нарек. Девочек назвали Медея, Румейса, Ялита, Кая, Асения.
В прошлом году по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочкам дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель. Самыми популярными тогда стали Михаил и София.
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