Животное попало в ловушку 8 марта
Чтобы вытащить собаку из заброшенного погреба в Кунгуре (Пермский край) потребовалась помощь специалистов. Сигнал поступил на пульт диспетчерам днем 8 марта, передает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
«Через оператора 112 поступил звонок — по улице Просвещения в Кунгуре требуется помощь спасателей. На месте была извлечена собака с использованием лестницы и снаряжения для защиты от агрессивных животных», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели отметили, что собака не пострадал. Ее после беглого осмотра отпустили.
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