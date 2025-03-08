08 марта 2025
07 марта 2025

Собака самостоятельно не могла выбраться из заброшенного погреба в Кунгуре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Животное попало в ловушку 8 марта
Животное попало в ловушку 8 марта Фото:

Чтобы вытащить собаку из заброшенного погреба в Кунгуре (Пермский край) потребовалась помощь специалистов. Сигнал поступил на пульт диспетчерам днем 8 марта, передает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

«Через оператора 112 поступил звонок — по улице Просвещения в Кунгуре требуется помощь спасателей. На месте была извлечена собака с использованием лестницы и снаряжения для защиты от агрессивных животных», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели отметили, что собака не пострадал. Ее после беглого осмотра отпустили.

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Собаку спасли в Международный женский день
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Чтобы вытащить собаку из заброшенного погреба в Кунгуре (Пермский край) потребовалась помощь специалистов. Сигнал поступил на пульт диспетчерам днем 8 марта, передает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО). «Через оператора 112 поступил звонок — по улице Просвещения в Кунгуре требуется помощь спасателей. На месте была извлечена собака с использованием лестницы и снаряжения для защиты от агрессивных животных», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Спасатели отметили, что собака не пострадал. Ее после беглого осмотра отпустили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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