Forbes: Швеция тайно отправляет Украине БМП

01 сентября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Швеция не отчиталась о передаче Украине 50 БМП, пишет Forbes Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швеция без публичной огласки отправила Украине свыше 50 БМП. Об этом пишет журнал Forbes. «Швеция без лишнего шума поставила ВСУ более 50 БМП CV90», — говорится в материале. Там добавили, что шведское правительство обычно не раскрывает все детали своих оружейных поставок. Ранее оно уже официально объявило о подарке Украине десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer. Дополнительно, Швеция также передала Украине по крайней мере одну ремонтно-эвакуационную машину Bgbv 90, но об этом не сообщила. Информация о передаче Bgbv 90 стала известна после публикаций фотографий одной из машин на передовой в июле, заключили в журнале. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока Швеция не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Он отметил отсутствие новых обязательств по передаче шведских самолетов и пояснил, что в связи с географическим положением и не входя в состав НАТО, Швеция обязана обеспечивать свою собственную защиту.

Швеция без публичной огласки отправила Украине свыше 50 БМП. Об этом пишет журнал Forbes. «Швеция без лишнего шума поставила ВСУ более 50 БМП CV90», — говорится в материале. Там добавили, что шведское правительство обычно не раскрывает все детали своих оружейных поставок. Ранее оно уже официально объявило о подарке Украине десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer. Дополнительно, Швеция также передала Украине по крайней мере одну ремонтно-эвакуационную машину Bgbv 90, но об этом не сообщила. Информация о передаче Bgbv 90 стала известна после публикаций фотографий одной из машин на передовой в июле, заключили в журнале. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока Швеция не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Он отметил отсутствие новых обязательств по передаче шведских самолетов и пояснил, что в связи с географическим положением и не входя в состав НАТО, Швеция обязана обеспечивать свою собственную защиту.