08 марта 2025
07 марта 2025

Челябинка поразила своим вокалом Басту и Полину Гагарину

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская певица Кира Кабирова впечатлила жюри шоу «Голос»
Челябинская певица Кира Кабирова впечатлила жюри шоу «Голос» Фото:

В шоу «Голос» 21-летняя Кира Кабирова родом из Челябинска успешно прошла слепые прослушивания на Первом канале. Исполнение джазового стандарта «My Heart Belongs to Daddy» привлекло внимание трех звездных наставников — Полины Гагариной, Басты и Антона Беляева.

«Гагарина среагировала уже через 25 секунд после начала выступления челябинки, остальные наставники повернулись ближе к концу номера. По просьбе жюри девушка также исполнила акапельно „New York State of Mind“ — песню, с которой она проходила первоначальный кастинг», — сообщает сайт Первого канала. 

Певица выбрала команду Антона Беляева, назвав это решение самым сложным в своей жизни. Кира — выпускница эстрадно-джазового колледжа при Гнесинке по классу фортепиано. Хотя она владеет разными музыкальными жанрами, джаз остается для нее приоритетным направлением.

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В шоу «Голос» 21-летняя Кира Кабирова родом из Челябинска успешно прошла слепые прослушивания на Первом канале. Исполнение джазового стандарта «My Heart Belongs to Daddy» привлекло внимание трех звездных наставников — Полины Гагариной, Басты и Антона Беляева. «Гагарина среагировала уже через 25 секунд после начала выступления челябинки, остальные наставники повернулись ближе к концу номера. По просьбе жюри девушка также исполнила акапельно „New York State of Mind“ — песню, с которой она проходила первоначальный кастинг», — сообщает сайт Первого канала.  Певица выбрала команду Антона Беляева, назвав это решение самым сложным в своей жизни. Кира — выпускница эстрадно-джазового колледжа при Гнесинке по классу фортепиано. Хотя она владеет разными музыкальными жанрами, джаз остается для нее приоритетным направлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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