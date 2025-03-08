Челябинка поразила своим вокалом Басту и Полину Гагарину

В шоу «Голос» 21-летняя Кира Кабирова родом из Челябинска успешно прошла слепые прослушивания на Первом канале. Исполнение джазового стандарта «My Heart Belongs to Daddy» привлекло внимание трех звездных наставников — Полины Гагариной, Басты и Антона Беляева.
«Гагарина среагировала уже через 25 секунд после начала выступления челябинки, остальные наставники повернулись ближе к концу номера. По просьбе жюри девушка также исполнила акапельно „New York State of Mind“ — песню, с которой она проходила первоначальный кастинг», — сообщает сайт Первого канала.
Певица выбрала команду Антона Беляева, назвав это решение самым сложным в своей жизни. Кира — выпускница эстрадно-джазового колледжа при Гнесинке по классу фортепиано. Хотя она владеет разными музыкальными жанрами, джаз остается для нее приоритетным направлением.
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