В Запорожской области ВСУ обстреляли больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате прилета БПЛА был разрушен фасад хирургического отделения и приемного покоя
В результате прилета БПЛА был разрушен фасад хирургического отделения и приемного покоя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с помощью беспилотников атаковали больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская (Запорожская область). Об этом сообщили в администрации округа. 

«В результате атаки ВСУ осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, аптека, приемный покой и автомобиль», — сообщили ТАСС в администрации. Также была повреждена неиспользуемая вышка сотовой связи. Всего на территории Каменско-Днепровской больницы было зафиксировано четыре прилета БПЛА, вероятно, дронов-камикадзе.

Помимо упомянутых атак, в центре Каменки-Днепровской был найден неразорвавшийся боеприпас. На место происшествия были направлены специалисты-взрывотехники для обезвреживания потенциальной угрозы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ с помощью беспилотников атаковали больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская (Запорожская область). Об этом сообщили в администрации округа.  «В результате атаки ВСУ осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, аптека, приемный покой и автомобиль», — сообщили ТАСС в администрации. Также была повреждена неиспользуемая вышка сотовой связи. Всего на территории Каменско-Днепровской больницы было зафиксировано четыре прилета БПЛА, вероятно, дронов-камикадзе. Помимо упомянутых атак, в центре Каменки-Днепровской был найден неразорвавшийся боеприпас. На место происшествия были направлены специалисты-взрывотехники для обезвреживания потенциальной угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...