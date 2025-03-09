В Запорожской области ВСУ обстреляли больницу

ВСУ с помощью беспилотников атаковали больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская (Запорожская область). Об этом сообщили в администрации округа.
«В результате атаки ВСУ осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, аптека, приемный покой и автомобиль», — сообщили ТАСС в администрации. Также была повреждена неиспользуемая вышка сотовой связи. Всего на территории Каменско-Днепровской больницы было зафиксировано четыре прилета БПЛА, вероятно, дронов-камикадзе.
Помимо упомянутых атак, в центре Каменки-Днепровской был найден неразорвавшийся боеприпас. На место происшествия были направлены специалисты-взрывотехники для обезвреживания потенциальной угрозы.
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