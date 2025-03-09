09 марта 2025

Челябинка отобрала у рэпера украденного сына, которого не видела два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Отца с украденным ребенком объявили в федеральный розыск
Отца с украденным ребенком объявили в федеральный розыск Фото:

Жительница Челябинска смогла вернуть сына, которого не видела более двух лет после того, как его украл отец ребенка и увез в неизвестном направлении. Известного рэпера выследили в Ленинградской области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФССП.

«В Тракторозаводском РОСП Челябинска фактическим исполнением окончено производство об обязании отца передать ребенка его матери. Мальчик и его отец были объявлены в федеральный розыск, нашли их в Ленинградской области. Мать с сыном не виделись свыше двух лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в пресс-службе судебных приставов региона, отец выкрал ребенка у матери больше двух лет назад и скрылся. Несмотря на то что он известен как рэпер и давал концерты по всему региону, найти его было очень сложно. Приставы вызвали его на встречу, и он согласился приехать в отдел Санкт-Петербурга, однако ребенка не привез и назвал несуществующий адрес его пребывания. Местонахождение мальчика установили с помощью его бабушки, матери отца, которая приезжала видеться с внуком.

«Во взаимодействии с сотрудниками полиции судебные приставы задержали должника, выходящего из дома вместе с сыном. Мама заранее приехала в город, реакция ребенка была бурной и восторженной», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее челябинка рассказала, как отсудить ребенка онлайн. Она сообщает, что случаи кражи детей отцами — не редкость, и дает рекомендации, что делать, если произошла подобная трагедия.

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Жительница Челябинска смогла вернуть сына, которого не видела более двух лет после того, как его украл отец ребенка и увез в неизвестном направлении. Известного рэпера выследили в Ленинградской области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФССП. «В Тракторозаводском РОСП Челябинска фактическим исполнением окончено производство об обязании отца передать ребенка его матери. Мальчик и его отец были объявлены в федеральный розыск, нашли их в Ленинградской области. Мать с сыном не виделись свыше двух лет», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как пояснили в пресс-службе судебных приставов региона, отец выкрал ребенка у матери больше двух лет назад и скрылся. Несмотря на то что он известен как рэпер и давал концерты по всему региону, найти его было очень сложно. Приставы вызвали его на встречу, и он согласился приехать в отдел Санкт-Петербурга, однако ребенка не привез и назвал несуществующий адрес его пребывания. Местонахождение мальчика установили с помощью его бабушки, матери отца, которая приезжала видеться с внуком. «Во взаимодействии с сотрудниками полиции судебные приставы задержали должника, выходящего из дома вместе с сыном. Мама заранее приехала в город, реакция ребенка была бурной и восторженной», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее челябинка рассказала, как отсудить ребенка онлайн. Она сообщает, что случаи кражи детей отцами — не редкость, и дает рекомендации, что делать, если произошла подобная трагедия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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