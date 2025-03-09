На пермском заводе рабочего обожгло расплавленным металлом

Рабочий ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае получил тяжелый ожог ноги. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда Прикамья.
«Плавильщик, находясь в цехе получения магния, при замене электродвигателя на насосе участка грануляции провалился ногой в тигель с расплавом хлористого калия. У пострадавшего диагностирована тяжелая травма — ожог расплавленным металлом 12% поверхности правой ноги второй и третьей степени», — сообщает ведомство.
В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В отношении завода организована проверка.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
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