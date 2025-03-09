09 марта 2025

На пермском заводе рабочего обожгло расплавленным металлом

Рабочий Соликамского магниевого завода получил травму на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший получил тяжелую травму ноги
Пострадавший получил тяжелую травму ноги Фото:

Рабочий ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае получил тяжелый ожог ноги. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда Прикамья.

«Плавильщик, находясь в цехе получения магния, при замене электродвигателя на насосе участка грануляции провалился ногой в тигель с расплавом хлористого калия. У пострадавшего диагностирована тяжелая травма — ожог расплавленным металлом 12% поверхности правой ноги второй и третьей степени», — сообщает ведомство.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В отношении завода организована проверка.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».

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Рабочий ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае получил тяжелый ожог ноги. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда Прикамья. «Плавильщик, находясь в цехе получения магния, при замене электродвигателя на насосе участка грануляции провалился ногой в тигель с расплавом хлористого калия. У пострадавшего диагностирована тяжелая травма — ожог расплавленным металлом 12% поверхности правой ноги второй и третьей степени», — сообщает ведомство. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В отношении завода организована проверка. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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