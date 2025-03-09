В Петербурге выпившие мужчины устроили стрельбу возле Смольного собора

В полицию Петербурга поступило сообщение о том, что двое мужчин стреляют из пистолета возле Смольного собора. Их задержала полиция. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«9 марта 2025 года в 21:00 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что двое стреляют в сторону Смольного Собора», — пишет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
Возле дома №1 по Смольному проспекту были задержаны двое мужчин, 28 и 29 лет, проживающие в Мурино. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. При личном досмотре у них изъяли пневматический пистолет, из которого, предположительно, производились выстрелы. В настоящее время оба подозреваемых доставлены в отдел полиции. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
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