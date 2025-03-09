Директора челябинского института Гнатышину осудили за взятки от студентов

Тракторозаводский райсуд Челябинска признал виновной в получении взяток и злоупотреблении полномочиями директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елену Гнатышину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, она отделалась условным сроком.
«Суд приговорил признать Гнатышину виновной. В качестве наказания назначить ей условное лишение свободы сроком на пять лет с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Гнатышина была задержана в конце апреля 2023 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону. Ей предъявили обвинения по факту получения взяток от студентов. Якобы за определенную сумму она решала их вопросы по организации учебного процесса.
До задержания Гнатышиной в вуз уже приходили силовики. Тогда были задержаны заместитель Гнатышиной — Антон Семченко и проректор вуза Павел Рябчук. Им уже вынесли наказания: первый отделался штрафом, второй — условным сроком. Таким образом руководство вуза смогло избежать реального наказания.
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