09 марта 2025

Директора челябинского института Гнатышину осудили за взятки от студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Елену Гнатышину приговорили к условному сроку
Елену Гнатышину приговорили к условному сроку Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска признал виновной в получении взяток и злоупотреблении полномочиями директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елену Гнатышину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, она отделалась условным сроком.

«Суд приговорил признать Гнатышину виновной. В качестве наказания назначить ей условное лишение свободы сроком на пять лет с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Гнатышина была задержана в конце апреля 2023 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону. Ей предъявили обвинения по факту получения взяток от студентов. Якобы за определенную сумму она решала их вопросы по организации учебного процесса.

До задержания Гнатышиной в вуз уже приходили силовики. Тогда были задержаны заместитель Гнатышиной — Антон Семченко и проректор вуза Павел Рябчук. Им уже вынесли наказания: первый отделался штрафом, второй — условным сроком. Таким образом руководство вуза смогло избежать реального наказания.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска признал виновной в получении взяток и злоупотреблении полномочиями директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елену Гнатышину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, она отделалась условным сроком. «Суд приговорил признать Гнатышину виновной. В качестве наказания назначить ей условное лишение свободы сроком на пять лет с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Гнатышина была задержана в конце апреля 2023 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону. Ей предъявили обвинения по факту получения взяток от студентов. Якобы за определенную сумму она решала их вопросы по организации учебного процесса. До задержания Гнатышиной в вуз уже приходили силовики. Тогда были задержаны заместитель Гнатышиной — Антон Семченко и проректор вуза Павел Рябчук. Им уже вынесли наказания: первый отделался штрафом, второй — условным сроком. Таким образом руководство вуза смогло избежать реального наказания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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