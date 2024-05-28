Замдиректора челябинского вуза отделался штрафом за взятки от студентов

Замдиректора педагогического института челябинского гуманитарно-педагогического университета Антон Семченко суд приговорил к штрафу суммой два миллиона рублей за взятки на 300 тысяч. Об этом сообщают челябинские СМИ.
«Семченко был заместителем директора по учебной работе профессионально-педагогического института в вузе. Студенты платили ему за то, что Семченко писал за них итоговые работы, ставил оценки на экзаменах, закрывал зачёты независимо от знаний. Итого подтвердилось 13 эпизодов взяток на сумму более 300 тысяч рублей», — сообщает издание «74.ру». Помимо штрафа, виновному запретили четыре года работать преподавателем и занимать посты в госучреждениях.
31 января прошлого года вместе с Семченко сотрудники ФСБ задержали и проректора ЮУрГППУ Павла Рябчука. Обоих отправили под домашний арест. Дело Рябчука продолжают рассматривать в Курчатовском райсуде.
Семченко был задержан в конце января 2023 года. Его обвинили в получении взяток от студентов. По версии следствия, за деньги он проставлял им зачеты без их фактического проведения. На следующий день после задержания Семченко в наручниках из кабинета вывели проректора Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павла Рябчука. А еще через два месяца сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Челябинской области задержали начальницу Семченко — Елену Гнатышину. Всем троим инкриминировали получение взяток от обучающихся.
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