Путин утвердил новый праздник в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения известного русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Торжество запланировано на 2026 год.
«Постановляю <...> принять предложение правительства РФ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина», — говорится в документе. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Праздник планируют утвердить также с учетом выдающегося вклада писателя в отечественную культуру. В рамках подготовки к празднику, Владимир Путин поручил правительству РФ в течение трех месяцев создать организационный комитет, который займется подготовкой и проведением мероприятий.
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