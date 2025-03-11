Фонд челябинского депутата Барбашина помог сыну участницы СВО пройти лечение

Фонд «Объединение.РФ», возглавляемый депутатом гордумы Челябинска, ветераном СВО Артемом Барбашиным, помог семье участницы СВО из поселка Локомотивный (Карталинский район, Челябинская область), выделив 150 тысяч рублей на реабилитацию ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе фонда, мальчик борется с последствиями тяжелой пневмонии и страдает задержкой психоречевого развития.
«История семьи Шевяковых — это не только история о борьбе за здоровье ребенка, но и о невероятных родителях, которые, несмотря на трудности, не сдаются. Глава семьи Андрей Шевяков служит примером мужества, ведь дети — это наша ответственность. Эта история глубоко трогает меня как отца, и я рад отметить, что наш фонд, помимо помощи самим ветеранам СВО, поддерживает тех, кто особенно нуждается, подтверждая, что истинная сила проявляется в заботе о ближнем», — отметил Барбашин.
С ранних лет сын участницы СВО Дмитрий Шевяков вынужден бороться с последствиями тяжелой двусторонней пневмонии, перенесенной в полтора года. Кроме того, в 2021 году мальчику был поставлен диагноз — задержка психоречевого развития с элементами аутистического спектра. И пока мать защищает Родину, отец Андрей Шевяков занимается реабилитацией сына в Челябинске. Глава семьи признался, что расходы на лечение — это большая нагрузка на семейный бюджет.
Однако благодаря поддержке фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» («Объединение.РФ») ребенок смог продолжить реабилитацию в Центре помощи детям с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. По словам родителей, состояние мальчика стабилизировалось, и они наблюдают положительную динамику. Также Андрей Шевяков подчеркнул, что такая помощь проверяется не словом, а делом.
«Поддержка со стороны общественников для меня всегда проверяется не словом, а делом. Если деятель проявил внимание и, что еще важнее, помог, к таким людям у меня только уважение. Я и сам готов помогать тем, кто нуждается, чтобы улучшить положение людей, оказавшихся в подобной или еще более сложной жизненной ситуации», — отметил Шевяков.
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