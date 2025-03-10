Беглов анонсировал новую функцию городского чат-бота по рассчету госпошлины

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о новой полезной функции городского чат-бота для взаимодействия с мировыми судами — теперь он может автоматически рассчитать госпошлину за подачу заявления в суд. Нововведение значительно упрощает процесс подготовки документов для граждан и снижает временные затраты.
«Теперь петербуржцы могут получить информацию о размере госпошлины без посещения судебных участков. Цифровизация делает получение государственных услуг максимально быстрым и удобным для горожан», — отметил Беглов. Сообщение было опубликовано на сайте Смольного.
Чтобы рассчитать размер госпошлины, пользователю необходимо открыть диалог с чат-ботом в telegram (@info_spb_mirsud_bot), выбрать раздел «Калькулятор госпошлины» и указать сумму своего искового заявления. Сервис автоматически учитывает актуальные законодательные нормы и действующие тарифы, предоставляя максимально точный расчет.
Чат-бот для взаимодействия с мировыми судами был запущен в феврале текущего года и уже успел завоевать популярность среди жителей Петербурга. Наиболее востребованными функциями стали поиск судебного участка (32% от всех запросов), а также уточнение контактных данных и режима работы мировых судей (35%). Новая функция расчета госпошлины, по мнению разработчиков, еще больше повысит привлекательность сервиса и его востребованность среди пользователей.
Ранее в городе был запущен еще один успешный проект — чат-бот, разработанный Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, который помогает водителям оперативно находить эвакуированные автомобили. Для получения информации достаточно отправить регистрационный номер машины в диалоговое окно чат-бота. С апреля 2023 года по февраль 2024 года этим сервисом воспользовались более 133 тысяч раз.
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