Пермяки встретили в городе раненую лису. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лисица бегала по улице Юрша
Лисица бегала по улице Юрша Фото:

По микрорайону Садовый в Перми бегает лиса с травмированной лапой. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Вчера вечером на конечке Садового. Побежала в сторону Подольской», — поделился автор поста. На видео заметно

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми горожане встретили белого зайца. Он скакал по территории парка имени Горького. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По микрорайону Садовый в Перми бегает лиса с травмированной лапой. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «Вчера вечером на конечке Садового. Побежала в сторону Подольской», — поделился автор поста. На видео заметно Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми горожане встретили белого зайца. Он скакал по территории парка имени Горького. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...