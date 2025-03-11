Лисица бегала по улице Юрша
По микрорайону Садовый в Перми бегает лиса с травмированной лапой. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Вчера вечером на конечке Садового. Побежала в сторону Подольской», — поделился автор поста. На видео заметно
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми горожане встретили белого зайца. Он скакал по территории парка имени Горького.
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