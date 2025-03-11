Создатель «Смешариков» судится с бизнесменом Ву Тхи Нгоком из Магнитогорска

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Производитель «Смешариков» взыскивает деньги с бизнесмена Ву Тхи Нгока
Производитель «Смешариков» взыскивает деньги с бизнесмена Ву Тхи Нгока Фото:

Компания «Смешарики» из Санкт-Петербурга судится с бизнесменом Ву Тхи Нгоком из Магнитогорска (Челябинская область). Как следует из материалов арбитража, с ответчика пытаются взыскать 40,923 тысячи рублей.

«Принять исковое заявление ООО „Мармелад Медиа“, ООО „Смешарики“. Возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — отметил суд в своем определении (имеется в распоряжении URA.RU).

Спор возник из-за нарушения исключительных прав на товарные знаки со «Смешариками». Производитель зарегистрировал под брендом комплекс товаров. Среди них есть игральные карты, зубочистки, туалетная бумага, картофельные чипсы, проведение мастер-классов и еще много других вещей и услуг.

Сумма претензий сложилась из компенсации якобы нарушенных прав (по 20 тысяч в пользу производителя и его лицензионного агентства) и расходов на контрольную закупку. Подробности иска URA.RU запросило у обеих сторон процесса. Ответы будут опубликованы в случае поступления.

«Смешарики» являются российским мультсериалом и комедийно-познавательной анимационной франшизой для детей. На основе сериала создана компьютерная игра «Шарарам», производятся детские игрушки.

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Компания «Смешарики» из Санкт-Петербурга судится с бизнесменом Ву Тхи Нгоком из Магнитогорска (Челябинская область). Как следует из материалов арбитража, с ответчика пытаются взыскать 40,923 тысячи рублей. «Принять исковое заявление ООО „Мармелад Медиа“, ООО „Смешарики“. Возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — отметил суд в своем определении (имеется в распоряжении URA.RU). Спор возник из-за нарушения исключительных прав на товарные знаки со «Смешариками». Производитель зарегистрировал под брендом комплекс товаров. Среди них есть игральные карты, зубочистки, туалетная бумага, картофельные чипсы, проведение мастер-классов и еще много других вещей и услуг. Сумма претензий сложилась из компенсации якобы нарушенных прав (по 20 тысяч в пользу производителя и его лицензионного агентства) и расходов на контрольную закупку. Подробности иска URA.RU запросило у обеих сторон процесса. Ответы будут опубликованы в случае поступления. «Смешарики» являются российским мультсериалом и комедийно-познавательной анимационной франшизой для детей. На основе сериала создана компьютерная игра «Шарарам», производятся детские игрушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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