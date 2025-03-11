В Ленинском районе Челябинска в 2025 году построят новую дорогу от улицы Горелова до Обуховской. Протяженность трассы — 1600 метров. Проект одобрен госэкспертизой 11 марта, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство автомобильной дороги в Ленинском районе от улицы Обуховской до Горелова. Положительное заключение. Проект одобрен госэкспертизой 11 марта», — сообщается на сайте.
В документации отмечается, новая дорога в Ленинском районе обеспечит проезд вдоль железнодорожных путей от улицы Горелова до Обуховской, связывая улицы и предоставляя возможность последующего строительства железнодорожных переездов для организации подъезда к проходной ПАО «ЧКПЗ». Планируется возвести дорогу шириной семь метров, а ширина тротуаров достигнет 2,25 метров. Это будет двухполосная дорога с расчетной скоростью движения 50 километров в час. Также предусмотрены автомобильные парковки.
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