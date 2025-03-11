11 марта 2025

Строительство новой дороги в Челябинске одобрила госэкспертиза. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство дороги госэкспертиза одобрила 11 марта
Строительство дороги госэкспертиза одобрила 11 марта Фото:

В Ленинском районе Челябинска в 2025 году построят новую дорогу от улицы Горелова до Обуховской. Протяженность трассы — 1600 метров. Проект одобрен госэкспертизой 11 марта, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство автомобильной дороги в Ленинском районе от улицы Обуховской до Горелова. Положительное заключение. Проект одобрен госэкспертизой 11 марта», — сообщается на сайте.

В документации отмечается, новая дорога в Ленинском районе обеспечит проезд вдоль железнодорожных путей от улицы Горелова до Обуховской, связывая улицы и предоставляя возможность последующего строительства железнодорожных переездов для организации подъезда к проходной ПАО «ЧКПЗ».  Планируется возвести дорогу шириной семь метров, а ширина тротуаров достигнет 2,25 метров. Это будет двухполосная дорога с расчетной скоростью движения 50 километров в час. Также предусмотрены автомобильные парковки.

Автомобильную дорогу планируется построить в 2025 году
Автомобильную дорогу планируется построить в 2025 году
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском районе Челябинска в 2025 году построят новую дорогу от улицы Горелова до Обуховской. Протяженность трассы — 1600 метров. Проект одобрен госэкспертизой 11 марта, сообщается на сайте госреестра. «Строительство автомобильной дороги в Ленинском районе от улицы Обуховской до Горелова. Положительное заключение. Проект одобрен госэкспертизой 11 марта», — сообщается на сайте. В документации отмечается, новая дорога в Ленинском районе обеспечит проезд вдоль железнодорожных путей от улицы Горелова до Обуховской, связывая улицы и предоставляя возможность последующего строительства железнодорожных переездов для организации подъезда к проходной ПАО «ЧКПЗ».  Планируется возвести дорогу шириной семь метров, а ширина тротуаров достигнет 2,25 метров. Это будет двухполосная дорога с расчетной скоростью движения 50 километров в час. Также предусмотрены автомобильные парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...