15 марта 2025
14 марта 2025

Екатеринбуржцы за бесценок распродают технику, стоившую когда-то десятки тысяч. Скрин

Популярный iPad 2013 года можно купить в Екатеринбурге за 600 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы распродают айфоны, планшеты и фотоаппараты известных брендов, которые раньше стоили десятки тысяч рублей и пользовались большой популярностью. Теперь же цену на технику ставят гораздо ниже. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость в объявлениях на «Авито» с каталогом товаров из магазина за 2013 год. 

Apple iPad mini раньше продавали от 13990 рублей. Сейчас на «Авито» эти планшеты продают от 600 рублей — в 23 раза дешевле. Однако в некоторых случаях можно найти варианты и за 8700 рублей. 

Камера Canon EOS 1100D когда-то пользовалась особенной популярностью у начинающих блогеров. В супермаркетах с техникой такой фотоаппарат продавали за 15890, а теперь оставшиеся экземпляры в Екатеринбурге можно купить почти в два раза дешевле. Такая же модель камеры, но в черном цвете, продается на «Авито» за 10000 рублей. 

Смартфоны Samsung продают по очень маленьким ценам. Например, модель с двумя sim-картами предлагают купить за 300 рублей, правда, у телефона разбит дисплей. В 2013 году такой телефон обошелся бы в 13990, то есть в 46 раз дороже. 

Маленькие планшеты PocketBook 12 лет назад стоили сравнительно дешево, теперь на «Авито» цены остаются невысокими. Стоимость этих планшетов варьируется, некоторые модели продают за 2000 рублей.

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Екатеринбуржцы распродают айфоны, планшеты и фотоаппараты известных брендов, которые раньше стоили десятки тысяч рублей и пользовались большой популярностью. Теперь же цену на технику ставят гораздо ниже. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость в объявлениях на «Авито» с каталогом товаров из магазина за 2013 год.  Apple iPad mini раньше продавали от 13990 рублей. Сейчас на «Авито» эти планшеты продают от 600 рублей — в 23 раза дешевле. Однако в некоторых случаях можно найти варианты и за 8700 рублей.  Камера Canon EOS 1100D когда-то пользовалась особенной популярностью у начинающих блогеров. В супермаркетах с техникой такой фотоаппарат продавали за 15890, а теперь оставшиеся экземпляры в Екатеринбурге можно купить почти в два раза дешевле. Такая же модель камеры, но в черном цвете, продается на «Авито» за 10000 рублей.  Смартфоны Samsung продают по очень маленьким ценам. Например, модель с двумя sim-картами предлагают купить за 300 рублей, правда, у телефона разбит дисплей. В 2013 году такой телефон обошелся бы в 13990, то есть в 46 раз дороже.  Маленькие планшеты PocketBook 12 лет назад стоили сравнительно дешево, теперь на «Авито» цены остаются невысокими. Стоимость этих планшетов варьируется, некоторые модели продают за 2000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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