14 марта 2025

В Екатеринбурге скончался главный эксперт по истории Уралмаша. Фото

В Екатеринбурге умер историк и краевед Сергей Агеев в возрасте 75 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Агеев написал несколько книг о Екатеринбурге и Уралмаше
Сергей Агеев написал несколько книг о Екатеринбурге и Уралмаше Фото:

В Екатеринбурге скончался краевед и историк Уралмаша Сергей Агеев. Ему было 75 лет. Он был хранителем музея истории «Уралмашзавода».

«Очень любил свое дело и буквально горел им, с жаром отстаивая свою точку зрения. По мнению краеведа, завод заводов проектировали инженеры и архитекторы „русской школы“, а не зарубежные специалисты. Об этом Агеев рассказывал несколько лет назад мне и еще десятку счастливчиков, которым удалось побывать на экскурсии по территории „Уралмашзавода“. Одна из самых интересных экскурсий, на которых я была», — написала сотрудница музея истории города Ирина Костерина в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, он мечтал закончить свою книгу, которая бы рассказала о людях, живущих на Уралмаше. Агеев успел за свою жизнь написать несколько исторических книг: «Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003», «Главный коридор Уралмашзавода», «Рязановы — купцы екатеринбургские», «Удивительный Екатеринбург» и прочие.

«С прискорбием сообщаю, что не стало главного знатока истории Уралмаша Сергея Агеева. Большая утрата. Агеев посвятил свою жизнь изучению истории завода „Уралмаш“», — сообщила историк и экскурсовод Татьяна Мосунова.

Сергей Агеев умер в возрасте 75 лет
Сергей Агеев умер в возрасте 75 лет
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В Екатеринбурге скончался краевед и историк Уралмаша Сергей Агеев. Ему было 75 лет. Он был хранителем музея истории «Уралмашзавода». «Очень любил свое дело и буквально горел им, с жаром отстаивая свою точку зрения. По мнению краеведа, завод заводов проектировали инженеры и архитекторы „русской школы“, а не зарубежные специалисты. Об этом Агеев рассказывал несколько лет назад мне и еще десятку счастливчиков, которым удалось побывать на экскурсии по территории „Уралмашзавода“. Одна из самых интересных экскурсий, на которых я была», — написала сотрудница музея истории города Ирина Костерина в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, он мечтал закончить свою книгу, которая бы рассказала о людях, живущих на Уралмаше. Агеев успел за свою жизнь написать несколько исторических книг: «Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003», «Главный коридор Уралмашзавода», «Рязановы — купцы екатеринбургские», «Удивительный Екатеринбург» и прочие. «С прискорбием сообщаю, что не стало главного знатока истории Уралмаша Сергея Агеева. Большая утрата. Агеев посвятил свою жизнь изучению истории завода „Уралмаш“», — сообщила историк и экскурсовод Татьяна Мосунова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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