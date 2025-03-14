В Екатеринбурге скончался краевед и историк Уралмаша Сергей Агеев. Ему было 75 лет. Он был хранителем музея истории «Уралмашзавода».
«Очень любил свое дело и буквально горел им, с жаром отстаивая свою точку зрения. По мнению краеведа, завод заводов проектировали инженеры и архитекторы „русской школы“, а не зарубежные специалисты. Об этом Агеев рассказывал несколько лет назад мне и еще десятку счастливчиков, которым удалось побывать на экскурсии по территории „Уралмашзавода“. Одна из самых интересных экскурсий, на которых я была», — написала сотрудница музея истории города Ирина Костерина в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, он мечтал закончить свою книгу, которая бы рассказала о людях, живущих на Уралмаше. Агеев успел за свою жизнь написать несколько исторических книг: «Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003», «Главный коридор Уралмашзавода», «Рязановы — купцы екатеринбургские», «Удивительный Екатеринбург» и прочие.
«С прискорбием сообщаю, что не стало главного знатока истории Уралмаша Сергея Агеева. Большая утрата. Агеев посвятил свою жизнь изучению истории завода „Уралмаш“», — сообщила историк и экскурсовод Татьяна Мосунова.
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