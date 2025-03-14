14 марта 2025

«Проломлены дыры»: дети и рыбаки массово вышли на ультратонкий лед в центре Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге по льду реки Исеть ходили дети и рыбаки в плюсовую температуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители позволяют детям гулять по льду на набережной
Родители позволяют детям гулять по льду на набережной Фото:

В центре Екатеринбурга дети гуляют по тонкому льду реки Исети в плюсовую температуру. Об этом сообщил читатель URA.RU. Также недалеко на городском пруду видели рыбачащих горожан.

«Родители отпускают детей на Плотинке гулять по льду. Гладь покрыта большим слоем воды, в некоторых местах уже проломлены дыры», — поделился собеседник.

Для столицы Урала нынешнее 15 марта стало самым теплым в истории. Прошлый рекорд датирован 1930 годом. Максимальная зафиксированная температура в Екатеринбурге — +12,2 градусов.

9 марта URA.RU рассказало, как дети рискуют жизнью, прыгая по тающему льду реки Исети на Плотинке. В МЧС уточнили, что рядом с плотиной повышается опасность из-за сильного течения, которое при провале быстро утащит под лед. Вскоре спасатели устроили рейд на набережной реки Исети.

Дети прыгают между льдинами на берегу Исети
Дети прыгают между льдинами на берегу Исети
Фото:
Рыбаки сидят на льду городского пруда
Рыбаки сидят на льду городского пруда
Фото:

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В центре Екатеринбурга дети гуляют по тонкому льду реки Исети в плюсовую температуру. Об этом сообщил читатель URA.RU. Также недалеко на городском пруду видели рыбачащих горожан. «Родители отпускают детей на Плотинке гулять по льду. Гладь покрыта большим слоем воды, в некоторых местах уже проломлены дыры», — поделился собеседник. Для столицы Урала нынешнее 15 марта стало самым теплым в истории. Прошлый рекорд датирован 1930 годом. Максимальная зафиксированная температура в Екатеринбурге — +12,2 градусов. 9 марта URA.RU рассказало, как дети рискуют жизнью, прыгая по тающему льду реки Исети на Плотинке. В МЧС уточнили, что рядом с плотиной повышается опасность из-за сильного течения, которое при провале быстро утащит под лед. Вскоре спасатели устроили рейд на набережной реки Исети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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