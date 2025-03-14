В центре Екатеринбурга дети гуляют по тонкому льду реки Исети в плюсовую температуру. Об этом сообщил читатель URA.RU. Также недалеко на городском пруду видели рыбачащих горожан.
«Родители отпускают детей на Плотинке гулять по льду. Гладь покрыта большим слоем воды, в некоторых местах уже проломлены дыры», — поделился собеседник.
Для столицы Урала нынешнее 15 марта стало самым теплым в истории. Прошлый рекорд датирован 1930 годом. Максимальная зафиксированная температура в Екатеринбурге — +12,2 градусов.
9 марта URA.RU рассказало, как дети рискуют жизнью, прыгая по тающему льду реки Исети на Плотинке. В МЧС уточнили, что рядом с плотиной повышается опасность из-за сильного течения, которое при провале быстро утащит под лед. Вскоре спасатели устроили рейд на набережной реки Исети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!