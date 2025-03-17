Интрига вокруг сохранения Виктора Кокшарова на посту ректора УрФУ была связана не только с наличием конкурента, но и с президентскими выборами 2024 года. Об этом URA.RU рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, к Кокшарову и в целом руководству УрФУ у федерального центра были вопросы — из-за низкого уровня поддержки действующего главы государства Владимира Путина. Например, на участке в общежитии Уральского федерального университета на Фонвизина, 4 (участок №1414) за него проголосовали 52,58% избирателей. При этом цифры на соседних участках выше: №1413 (школа) — 63,2%, №1415 (школа) — 69%, №1416 (центр юношества) — 63,70%, №1417 (ЗАГС) — 74,44%. А средний показатель по региону составил 82%.
Собеседник агентства знает, что на некоторые проблемы в подготовке к судьбоносному для страны голосованию Кокшарову указывали несколько раз. «Но он и до выборов, и после перекладывал ответственность на Росмолодежь. Сейчас это, конечно, учитывалось при рассмотрении кандидатуры Кокшарова на пост ректора», — поделился источник. В пресс-службе УрФУ ответили, что не слышали о претензиях в адрес руководства вуза после выборов.
Как сообщало URA.RU, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков согласовал продление полномочий Кокшарова на пять лет в самый последний момент, прежде считалось, что Фальков вообще выступает против. Указ о переназначении Кокшарова премьер-министр РФ Михаил Мишустин подпишет в апреле.
Виктор Кокшаров возглавляет вуз с 2010 года. Обсуждалось, что некоторые силы лоббируют на его место другого кандидата, но попытка провалилась.
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