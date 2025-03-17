17 марта 2025

В Агаповский район придет большая вода

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода начинает подтапливать дома в нескольких районах. (Фото архивное)
Вода начинает подтапливать дома в нескольких районах. (Фото архивное) Фото:

В Агаповском районе Челябинской области ждут прихода паводка. Местные власти готовятся к возможной эвакуации населения.

«Глава района Артем Яхимович поручил главам поселений незамедлительно поверить проблемные места. На случай возможного подтопления домов в районе будут предусмотрены пункты временного размещения жителей», — сообщает районная газета «Звезда».

Ночью из-за быстрого таяния снега и дождя осложнилась паводковая ситуация в Нагайбакском районе. В поселке Остроленский река Гумбейка вышла из берегов.

Власти и специалисты МЧС в Агаповском районе ведут мониторинг уровня воды в Гумбейке, протекающей через поселки Новобурановка, Заречный, Наваринка, Гумбейский, Аблязово и Первомайский.

Ожидается, что половодье достигнет Агаповского района в ближайшие дни. Также сложная ситуация в связи с паводком зафиксирована в Ашинском районе.

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В Агаповском районе Челябинской области ждут прихода паводка. Местные власти готовятся к возможной эвакуации населения. «Глава района Артем Яхимович поручил главам поселений незамедлительно поверить проблемные места. На случай возможного подтопления домов в районе будут предусмотрены пункты временного размещения жителей», — сообщает районная газета «Звезда». Ночью из-за быстрого таяния снега и дождя осложнилась паводковая ситуация в Нагайбакском районе. В поселке Остроленский река Гумбейка вышла из берегов. Власти и специалисты МЧС в Агаповском районе ведут мониторинг уровня воды в Гумбейке, протекающей через поселки Новобурановка, Заречный, Наваринка, Гумбейский, Аблязово и Первомайский. Ожидается, что половодье достигнет Агаповского района в ближайшие дни. Также сложная ситуация в связи с паводком зафиксирована в Ашинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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