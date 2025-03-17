В Агаповский район придет большая вода

В Агаповском районе Челябинской области ждут прихода паводка. Местные власти готовятся к возможной эвакуации населения.
«Глава района Артем Яхимович поручил главам поселений незамедлительно поверить проблемные места. На случай возможного подтопления домов в районе будут предусмотрены пункты временного размещения жителей», — сообщает районная газета «Звезда».
Ночью из-за быстрого таяния снега и дождя осложнилась паводковая ситуация в Нагайбакском районе. В поселке Остроленский река Гумбейка вышла из берегов.
Власти и специалисты МЧС в Агаповском районе ведут мониторинг уровня воды в Гумбейке, протекающей через поселки Новобурановка, Заречный, Наваринка, Гумбейский, Аблязово и Первомайский.
Ожидается, что половодье достигнет Агаповского района в ближайшие дни. Также сложная ситуация в связи с паводком зафиксирована в Ашинском районе.
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