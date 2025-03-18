Глава Сосновского района Ваганов опроверг затопление двух поселков

В Сосновском районе Челябинской области нет затопленных поселков, а подтопления происходят из-за резкого таяния снега и оперативно устраняются. Об этом рассказал URA.RU глава района Евгений Ваганов.
«В районе не затоплены село Архангельское и поселок Северный. На территориях из-за резкого таяния снега поднялась вода, все подтопления оперативно устраняются», — сообщил URA.RU Ваганов.
По данным главы района, накануне, 17 марта, была развернута группировка сил по предупреждению ЧС: задействовано 13 колесных экскаваторов, один автокран-манипулятор, три грузовых самосвала, семь единиц водовозной техники для откачки воды и четыре трактора МТЗ. Техника работает по обращениям жителей, в необходимых местах производится откачка талых вод. В критических местах подтопления жилой застройки в населенных пунктах техника углубляет водоотводные каналы и расчищает водопропускные трубы.
«В селе Архангельское подтоплен неосновной въезд, который в прошлом году вода обошла. Сейчас вода там переливается через грунтовую дорогу. Проезду в село с другой стороны это не мешает. После прохождения воды оценим последствия, произведем подсыпку и установим трубы в зависимости от объема потока», — добавил Ваганов.
Глава района подчеркнул, что режим повышенной готовности объявлен не был. В районе нет ни одного населенного пункта, к которому вода бы отрезала проезд, везде есть альтернативные пути. Он отметил, что мост между Ужовкой и Рощино также не является основным и каждую весну при прохождении паводка он традиционно закрывается на 3-4 дня.
«Сильных опасений нет, в этом году большого паводка не ожидается. На всех объектах, где есть стоки и канавы, территория не затоплена. Остальным мы помогаем», — отметил Ваганов.
Так, по данным утренней комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла 18 марта, в Саргазах накануне засорилась труба под дорогой. На место оперативно выехал глава поселения, засор расчищен, вода ушла. В Ужовку основной проезд открыт, в селе Архангельское работает патруль, переливы на альтернативной дороге, уровень воды спадает. В поселке Есаульский на одной из переправ традиционно организована перевозка жителей с 9 до 11 утра и с 17 до 20 вечера на автомобиле УАЗ и автомобилем КАМАЗ, предоставленным ЛПУ «Урал-Транс-Газ» (так называемая «вахтовка»). Пока проезд для легковых автомобилей там осложнен. В Кременкуле ведется откачка воды, в зоне подтопления три дома. Сейчас там работают два насоса, к обеду приедет на помощь пожарная техника и еще две помпы.
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