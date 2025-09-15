Челябинские пенсионеры остались без выплат на детей, чей отец пропал на СВО

Семья пенсионеров из поселка Межевой Любовь и Григорий Б. осталась без выплат на троих внуков: детей они взяли под крыло после того, как их отца осудили и в последующем отправили на СВО. По словам пенсионеров, выплаты прекратились с мая.
«Последний раз ежемесячные выплаты на детей приходили в апреле. По семь тысяч рублей на ребенка. Но дальше мы эти выплаты перестали получать. Нам объяснили, что, якобы, если сложить наши с дедом пенсии, то доход в семье большой и выплаты не положены. А детей надо и к школе одеть и накормить», — рассказала женщина.
По ее словам, денежное довольствие от Минобороны они получили лишь единожды: в апреле на номинальные счета детей пришло по 34 тысячи рублей. Сейчас им каждый месяц поступает компенсация от министерства в размере чуть более 15 тысяч рублей. Но всеми этими деньгами семья пользоваться не может без согласия органов опеки.
URA.RU направило обращения в Социальный фонд России и Минобороны РФ с просьбой разобраться в ситуации. Ответ на запрос ожидается. После получения ответа он будет опубликован.
Дети воспитываются с бабушкой и дедушкой после того, как их отец отправился в колонию по обвинениям в доведении матери до самоубийства. Мужчина получил девять с половиной лет лишения свободы, но подписал контракт и ушел на СВО. Связи с ним у родных нет с конца января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!