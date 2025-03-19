Путин: российские военные совершили ряд стремительных и дерзких операций

Путин рассказал о дерзких операциях ВС РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ за последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций. Об этом он сообщил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Глава государства также отметил, что российские военные завершают освобождение Курской области. Ранее МО также сообщало об этом.
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