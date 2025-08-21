ЛДПР придумала, как возродить поток кадров в медицину

Фракция ЛДПР выступила с инициативой срочно расширить целевой набор студентов в медицинские колледжи по всей России, чтобы кадров в медицине стало больше. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Значительное количество студентов остается без закрепления за определенными медицинскими учреждениями, лишь около 5% будущих медсестер проходят обучение в рамках целевых договоров. ЛДПР требует срочно расширить целевой набор в медколледжи», — отмечается в заявлении партии, которое имеется в распоряжении URA.RU.
Также ЛДПР настаивает на необходимости сделать медицину максимально доступной для всех граждан страны. Для этого, по мнению представителей фракции, важно не только готовить новых специалистов, но и создавать для них комфортные условия труда: выдавать служебное жилье, зафиксировать единую отраслевую систему оплаты труда, не зависящую от места проживания. «Многие регионы запустили подобные программы. Надо, чтобы они эффективно работали по всей России», — пояснили в партии.
Кроме того, предлагается закрепить на законодательном уровне обязательное присутствие фельдшера в каждом населенном пункте на постоянной основе и срочный капитальный ремонт зданий медучреждений. ЛДПР инициирует федеральную программу обновления больниц и поликлиник, так как работа медиков в аварийных зданиях, по мнению партии, недопустима.
Ранее ЛДПР уже предлагала уравнять зарплаты медработников во всех регионах России. С такой инициативой выступал, в частности, лидер партии Леонид Слуцкий. Вице-премьер Татьяна Голикова поддержала это предложение. По ее словам, вопрос зарплаты у медиков стал ключевым на одном из последних заседаний либерал-демократов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.