ЛДПР придумала, как возродить поток кадров в медицину

ЛДПР предложила расширить целевой набор студентов в медколледжи по всей России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЛДПР настаивает на необходимости сделать медицину максимально доступной
ЛДПР настаивает на необходимости сделать медицину максимально доступной Фото:

Фракция ЛДПР выступила с инициативой срочно расширить целевой набор студентов в медицинские колледжи по всей России, чтобы кадров в медицине стало больше. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Значительное количество студентов остается без закрепления за определенными медицинскими учреждениями, лишь около 5% будущих медсестер проходят обучение в рамках целевых договоров. ЛДПР требует срочно расширить целевой набор в медколледжи», — отмечается в заявлении партии, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Также ЛДПР настаивает на необходимости сделать медицину максимально доступной для всех граждан страны. Для этого, по мнению представителей фракции, важно не только готовить новых специалистов, но и создавать для них комфортные условия труда: выдавать служебное жилье, зафиксировать единую отраслевую систему оплаты труда, не зависящую от места проживания. «Многие регионы запустили подобные программы. Надо, чтобы они эффективно работали по всей России», — пояснили в партии.

Кроме того, предлагается закрепить на законодательном уровне обязательное присутствие фельдшера в каждом населенном пункте на постоянной основе и срочный капитальный ремонт зданий медучреждений. ЛДПР инициирует федеральную программу обновления больниц и поликлиник, так как работа медиков в аварийных зданиях, по мнению партии, недопустима.

Ранее ЛДПР уже предлагала уравнять зарплаты медработников во всех регионах России. С такой инициативой выступал, в частности, лидер партии Леонид Слуцкий. Вице-премьер Татьяна Голикова поддержала это предложение. По ее словам, вопрос зарплаты у медиков стал ключевым на одном из последних заседаний либерал-демократов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фракция ЛДПР выступила с инициативой срочно расширить целевой набор студентов в медицинские колледжи по всей России, чтобы кадров в медицине стало больше. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Значительное количество студентов остается без закрепления за определенными медицинскими учреждениями, лишь около 5% будущих медсестер проходят обучение в рамках целевых договоров. ЛДПР требует срочно расширить целевой набор в медколледжи», — отмечается в заявлении партии, которое имеется в распоряжении URA.RU. Также ЛДПР настаивает на необходимости сделать медицину максимально доступной для всех граждан страны. Для этого, по мнению представителей фракции, важно не только готовить новых специалистов, но и создавать для них комфортные условия труда: выдавать служебное жилье, зафиксировать единую отраслевую систему оплаты труда, не зависящую от места проживания. «Многие регионы запустили подобные программы. Надо, чтобы они эффективно работали по всей России», — пояснили в партии. Кроме того, предлагается закрепить на законодательном уровне обязательное присутствие фельдшера в каждом населенном пункте на постоянной основе и срочный капитальный ремонт зданий медучреждений. ЛДПР инициирует федеральную программу обновления больниц и поликлиник, так как работа медиков в аварийных зданиях, по мнению партии, недопустима. Ранее ЛДПР уже предлагала уравнять зарплаты медработников во всех регионах России. С такой инициативой выступал, в частности, лидер партии Леонид Слуцкий. Вице-премьер Татьяна Голикова поддержала это предложение. По ее словам, вопрос зарплаты у медиков стал ключевым на одном из последних заседаний либерал-демократов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...