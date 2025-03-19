Следователи установят обстоятельства гибели ученого из Коми на популярном пермском курорте

Следователи пермского управления Следкома РФ устанавливают обстоятельства гибели ученого Юрия Паутова на горнолыжном курорте «Губаха». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Губахинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту смерти мужчины на одном из горнолыжных курортов проводится процессуальная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — информирует пресс-служба пермского управления Следкома. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.
19 марта, ученый из республики Коми Юрий Паутов во время катания на лыжах столкнулся с женщиной. Мужчина получил травмы, в результате которых скончался на месте. Сотрудники курорта предприняли все попытки, чтобы помочь Паутову, но они не принесли результата.
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