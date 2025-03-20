В селе Лая (Свердловская область) во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело пенсионерки. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования, сообщает пожарный надзор Нижнего Тагила и ГГО.
«К месту происшествия было направлено пять единиц пожарной техники и 13 человек личного состава. В результате пожара, распространившегося на площади 100 квадратных метров, огнем были уничтожены кровля, перекрытия, надворные постройки и домашнее имущество. Внутри и снаружи жилого дома повреждены стены», — рассказали в пресс-службе.
Трагедия напоминает о недавнем пожаре в Нижнем Тагиле, где также погиб человек. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
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