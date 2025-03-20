В свердловском селе в сгоревшем доме нашли мертвую пенсионерку. Фото

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В тушении участвовали 13 специалистов
В тушении участвовали 13 специалистов Фото:

В селе Лая (Свердловская область) во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело пенсионерки. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования, сообщает пожарный надзор Нижнего Тагила и ГГО.

«К месту происшествия было направлено пять единиц пожарной техники и 13 человек личного состава. В результате пожара, распространившегося на площади 100 квадратных метров, огнем были уничтожены кровля, перекрытия, надворные постройки и домашнее имущество. Внутри и снаружи жилого дома повреждены стены», — рассказали в пресс-службе.

Трагедия напоминает о недавнем пожаре в Нижнем Тагиле, где также погиб человек. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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В селе Лая (Свердловская область) во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело пенсионерки. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования, сообщает пожарный надзор Нижнего Тагила и ГГО. «К месту происшествия было направлено пять единиц пожарной техники и 13 человек личного состава. В результате пожара, распространившегося на площади 100 квадратных метров, огнем были уничтожены кровля, перекрытия, надворные постройки и домашнее имущество. Внутри и снаружи жилого дома повреждены стены», — рассказали в пресс-службе. Трагедия напоминает о недавнем пожаре в Нижнем Тагиле, где также погиб человек. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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