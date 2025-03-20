Путин поддержал потенциального губернатора Костромской области

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Путин пожелал успехов губернатору Ситникову
Путин пожелал успехов губернатору Ситникову Фото:

Президент России Владимир Путин выразил поддержку намерению Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок в качестве губернатора Костромской области. Об этом он заявил на встрече с главой региона, где Ситников доложил президенту о текущей ситуации и достижениях в области.

«Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области Вас поддержат», — сказал президент в ответ на доклад Ситникова. Встреча транслировалась на телеканале «Россия-24».

В рамках встречи Сергей Ситников рассказал о мерах поддержки участников СВО, развитии промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, а также о состоянии образования и подготовке кадров в регионе. Особое внимание было уделено здравоохранению и демографической ситуации.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы в России возможны изменения в губернаторском составе, в том числе в регионах, где выборы на 2025 год не запланированы. Предполагается, что отставки могут коснуться руководителей Республики Чувашия и Карелии, а также Ленинградской и Костромской областей. В частности, обсуждается будущее таких губернаторов, как Сергей Ситников из Костромской области и Александр Дрозденко из Ленинградской области, занимающих свои посты с 2012 года.

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Президент России Владимир Путин выразил поддержку намерению Сергея Ситникова баллотироваться на новый срок в качестве губернатора Костромской области. Об этом он заявил на встрече с главой региона, где Ситников доложил президенту о текущей ситуации и достижениях в области. «Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области Вас поддержат», — сказал президент в ответ на доклад Ситникова. Встреча транслировалась на телеканале «Россия-24». В рамках встречи Сергей Ситников рассказал о мерах поддержки участников СВО, развитии промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, а также о состоянии образования и подготовке кадров в регионе. Особое внимание было уделено здравоохранению и демографической ситуации. Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы в России возможны изменения в губернаторском составе, в том числе в регионах, где выборы на 2025 год не запланированы. Предполагается, что отставки могут коснуться руководителей Республики Чувашия и Карелии, а также Ленинградской и Костромской областей. В частности, обсуждается будущее таких губернаторов, как Сергей Ситников из Костромской области и Александр Дрозденко из Ленинградской области, занимающих свои посты с 2012 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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