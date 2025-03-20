Якушев назвал приоритеты «Единой России» в патриотическом воспитании

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поставил перед партийцами новые задачи в рамках партпроекта «Историческая память». Для их выполнения партия консолидирует усилия и привлечет муниципальных депутатов. Партийные инициативы охватят ветеранов всех боевых действий и изменят облик российских городов.
Во время стратсессии по партийному проекту «Историческая память» Якушев сообщил, что депутатам ЕР в муниципалитетах предстоит вместе с людьми находить конкретные имена и события, которые связывают их город, село, улицу с историей Великой Отечественной войны. И отмечать эту связь мемориальными табличками и названиями улиц. Акцию уже поддержал президент Владимир Путин.
«У нас идет Год муниципального депутата. Предлагаю всем нашим фракциям на уровне местного самоуправления очень организованно провести эту работу. Владимир Владимирович Путин также призвал называть улицы, школы и институты в честь наших героев специальной военной операции. Уверен, это послужит сохранению исторической памяти», — подчеркнул Владимир Якушев.
Партийными проектами, которые будут реализовываться в преддверии дня Победы, необходимо охватить не только ветеранов СВО, но и участников всех локальных военных конфликтов. На этом также акцентировал внимание Якушев.
«Мы должны привлекать тех, кто принимал участие в афганских событиях, в событиях на Кавказе и других конфликтах, где наши соотечественники, к сожалению, теряли жизни и получали ранения. Вдовы, матери, потерявшие своих детей во время тех событий — мы не должны их обойти стороной. Прошу на этом акцентировать внимание», — сказал секретарь Генсовета ЕР.
В своем выступлении секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что важно не гнаться за количеством мероприятий, а работать на качество.
«Важно тщательно продумывать каждое событие, четко понимать, как в нем задействована молодежь, какой отклик найдется в их умах, что запомнится, насколько интересно и интерактивно проходит», — призвал Владимир Якушев.
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