Дочь челябинского экс-губернатора Дубровского хотят лишить 10 миллионов долларов

Дочь Анну бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского требуют оставить без 10,16 млн долларов и 6,883 млн рублей. Как заявили в пресс-службе арбитражного суда региона, с инициативой выступила финуправляющий экс-главы региона Тамара Демидова.
«Демидова обратилась в суд с заявлением. Просит признать недействительными сделками перечисления должником Дубровским денежных средств в пользу Дубровской Анны Борисовны», — отметили в суде.
Подписант указала последствия, если сделку признают недействительной. Демидова попросила, чтобы средства вернулись в конкурсную массу должника. Заявление осталось без движения. От финуправляющего ждут, что она до 25 апреля исправит допущенные нарушения при подаче.
Дубровский признан банкротом в связи с задолженностью перед семейной компанией ПО «Монтажник». Первоначально сумма долга составляла 37,3 миллиона рублей. Однако адвокат Дубровского, Кирилл Мухин, смог добиться снижения этой суммы до 9,755 миллиона рублей. Теперь сам Дубровский подал в суд ходатайство с просьбой пересмотреть статус его банкротства.
Долги бывшего губернатора готов закрыть бизнесмен Денис Кашигин. До 31 марта ему предстоит перечислить в пользу «Монтажника» семь миллионов рублей. Также суд определил выплатить адвокату Дубровского Кириллу Мухину более одного миллиона рублей и внести долг в налоговую инспекцию в размере 702 тысяч рублей.
Сын Дубровского Александр также является банкротом. Ни тот, ни другой с прессой не общаются и комментариев не дают. Также для СМИ недоступна дочь Анна.
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