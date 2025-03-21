Будущая глава МОК пообещала обсудить возвращение России на Олимпиаду

Будущая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри собирается инициировать переговоры о возвращении России на Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году в Италии. Об этом сообщает Sky News.
«Будущий президент МОК заявила Sky News, что она выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за вооруженных конфликтов и начнет переговоры о возможном возвращении России на Игры», — говорится в публикации канала. Отмечается, Ковентри организует обсуждение этого вопроса с рабочей коллективной группой.
Ковентри стала первой женщиной в истории, которая возглавила МОК. Она сменит на этом посту Томаса Баха, который должен уйти с должности в июне 2025 года. Президент России Владимир Путин в поздравительном письме к Ковентри пожелал ей благополучия и крепкого спортивного здоровья.
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