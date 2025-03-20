Владимир Путин пожелал главе МОК «спортивного здоровья»

Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри, назначенную на должность главы Международного Олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщили в Кремле.
«Уважаемая госпожа Ковентри. Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Международного олимпийского комитета. Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о Вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании Ваших выдающихся личных достижений. <...> От души желаю Вам благополучия и крепкого — по-настоящему спортивного — здоровья», — сказано в обращении президента РФ к главе МОК. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Международный Олимпийский комитет, впервые за всю историю с момента его существования, возглавила женщина. На пост президента комитета назначена 41-летняя Кирсти Ковентри. Она является олимпийской чемпионкой по плаванию. В ее копилке медалей четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.