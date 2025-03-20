Владимир Путин пожелал главе МОК «спортивного здоровья»

Владимир Путин поздравил нового президента МОК с назначением
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Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с назначением на должность в МОК
Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с назначением на должность в МОК Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри, назначенную на должность главы Международного Олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщили в Кремле.

«Уважаемая госпожа Ковентри. Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Международного олимпийского комитета. Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о Вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании Ваших выдающихся личных достижений. <...> От души желаю Вам благополучия и крепкого — по-настоящему спортивного — здоровья», — сказано в обращении президента РФ к главе МОК. Оно опубликовано на  сайте Кремля. 

Международный Олимпийский комитет, впервые за всю историю с момента его существования, возглавила женщина. На пост президента комитета назначена 41-летняя Кирсти Ковентри. Она является олимпийской чемпионкой по плаванию. В ее копилке медалей четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.

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Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри, назначенную на должность главы Международного Олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщили в Кремле. «Уважаемая госпожа Ковентри. Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Международного олимпийского комитета. Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о Вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании Ваших выдающихся личных достижений. <...> От души желаю Вам благополучия и крепкого — по-настоящему спортивного — здоровья», — сказано в обращении президента РФ к главе МОК. Оно опубликовано на  сайте Кремля.  Международный Олимпийский комитет, впервые за всю историю с момента его существования, возглавила женщина. На пост президента комитета назначена 41-летняя Кирсти Ковентри. Она является олимпийской чемпионкой по плаванию. В ее копилке медалей четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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