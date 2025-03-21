В ДТП, судя по видео, пострадало 4 машины
В Свердловской области около поселка Костоусово в результате ДТП образовалась глухая пробка на Режевском тракте. Об этом URA.RU сообщил читатель.
На кадрах можно заметить, что четыре машины стоят на дороге, перекрывая путь из Екатеринбурга в Реж и обратно. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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