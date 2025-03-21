21 марта 2025

В Свердловской области из-за ДТП встал Режевской тракт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ДТП, судя по видео, пострадало 4 машины
В ДТП, судя по видео, пострадало 4 машины Фото:

В Свердловской области около поселка Костоусово в результате ДТП образовалась глухая пробка на Режевском тракте. Об этом URA.RU сообщил читатель.

На кадрах можно заметить, что четыре машины стоят на дороге, перекрывая путь из Екатеринбурга в Реж и обратно. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области около поселка Костоусово в результате ДТП образовалась глухая пробка на Режевском тракте. Об этом URA.RU сообщил читатель. На кадрах можно заметить, что четыре машины стоят на дороге, перекрывая путь из Екатеринбурга в Реж и обратно. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...