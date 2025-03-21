21 марта 2025

Львенок, который родился пару месяцев назад в зоопарке Екатеринбурга, погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Львенку было не более двух месяцев
Львенку было не более двух месяцев Фото:

В зоопарке Екатеринбурга умер родившийся пару месяцев назад львенок, львица не смогла его выходить. Об этом сообщили в самом учреждении.

«С сожалением сообщаем, что львенок, родившейся в феврале в екатеринбургском зоопарке, не выжил. Он стал первым детенышем львицы, был единственным в помете, родился больным и слабым. Неопытная львица выходить детеныша не смогла», — поделились в пресс-службе зоопарка. Сразу после рождения малыша не показывали и до последнего не говорили о пополнении, потому что львенок тогда еще не достаточно подрос.

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В зоопарке Екатеринбурга умер родившийся пару месяцев назад львенок, львица не смогла его выходить. Об этом сообщили в самом учреждении. «С сожалением сообщаем, что львенок, родившейся в феврале в екатеринбургском зоопарке, не выжил. Он стал первым детенышем львицы, был единственным в помете, родился больным и слабым. Неопытная львица выходить детеныша не смогла», — поделились в пресс-службе зоопарка. Сразу после рождения малыша не показывали и до последнего не говорили о пополнении, потому что львенок тогда еще не достаточно подрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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