Львенок, который родился пару месяцев назад в зоопарке Екатеринбурга, погиб

В зоопарке Екатеринбурга умер родившийся пару месяцев назад львенок, львица не смогла его выходить. Об этом сообщили в самом учреждении.
«С сожалением сообщаем, что львенок, родившейся в феврале в екатеринбургском зоопарке, не выжил. Он стал первым детенышем львицы, был единственным в помете, родился больным и слабым. Неопытная львица выходить детеныша не смогла», — поделились в пресс-службе зоопарка. Сразу после рождения малыша не показывали и до последнего не говорили о пополнении, потому что львенок тогда еще не достаточно подрос.
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