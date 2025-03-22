Российские делегаты на переговорах в Эр-Рияде намерены окончательно решить один из вопросов

Российская делегация, которая будет участвовать в предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии, надеется на решение хотя бы одного вопроса. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Прежде всего, у нас есть один вопрос, по которому мы будем работать. По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — уточнил Григорий Карасин в разговоре с телеканалом «Звезда». Он также добавил, что настрой у российской делегации боевой и конструктивный, что способствует продуктивному диалогу.
Делегацию на переговоры подобрал лично президент РФ Владимир Путин, в нее входят опытные переговорщики, такие как сам Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В рамках предстоящих обсуждений планируется проработать детали возможной сделки по безопасности судоходства в акватории Черного моря, о чем ранее договорились президенты США и РФ.
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