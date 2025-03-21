Путин лично выбрал переговорщиков для грядущей встречи с США в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин лично отобрал переговорщиков, которые будут участвовать в обсуждениях в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта с американскими представителями. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«По нашим представителям, которые займутся экспертными переговорами — это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это личный выбор президента РФ и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах [в Эр-Рияде]», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Эр-Рияде 24 марта состоится третья встреча в этом году между представителями Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ожидается, что основными темами переговоров станут вопросы о полном прекращении боевых действий на территории Украины и обеспечении безопасности мореплавания в Черном море.
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