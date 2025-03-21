Путин лично выбрал переговорщиков для грядущей встречи с США в Эр-Рияде

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Владимир Путин лично отобрал переговорщиков, которые представят Россию на встрече с представителями США в Эр-Рияде
Владимир Путин лично отобрал переговорщиков, которые представят Россию на встрече с представителями США в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин лично отобрал переговорщиков, которые будут участвовать в обсуждениях в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта с американскими представителями. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«По нашим представителям, которые займутся экспертными переговорами — это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это личный выбор президента РФ и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах [в Эр-Рияде]», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

В Эр-Рияде 24 марта состоится третья встреча в этом году между представителями Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ожидается, что основными темами переговоров станут вопросы о  полном прекращении боевых действий на территории Украины и обеспечении безопасности мореплавания в Черном море.

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Президент России Владимир Путин лично отобрал переговорщиков, которые будут участвовать в обсуждениях в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта с американскими представителями. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «По нашим представителям, которые займутся экспертными переговорами — это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это личный выбор президента РФ и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах [в Эр-Рияде]», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.  В Эр-Рияде 24 марта состоится третья встреча в этом году между представителями Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ожидается, что основными темами переговоров станут вопросы о  полном прекращении боевых действий на территории Украины и обеспечении безопасности мореплавания в Черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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