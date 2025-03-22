Лесная отрасль Пермского края заплатила более 840 млн рублей налогов в 2024 году

В 2024 году предприятия лесной промышленности Пермского края перечислили в консолидированный бюджет России более 840 млн рублей налогов. Об этом сообщила руководитель УФНС по региону Наталья Гурова на своей странице «Вконтакте».
«Пермский край — один из самых лесных регионов нашей страны: более 70 процентов территории покрыто лесами. Налоговые поступления от предприятий лесной отрасли имеют немаловажное значение для экономики. Только за 2024 год поступления от этой отрасли в консолидированный бюджет РФ составили 846 млн рублей, потому это один из стратегических ресурсов, оказывающих влияние на экономику нашего региона и страны в целом», — написала глава налоговой службы
Гурова отметила, что налоговые органы реализуют проект, направленный на борьбу с уклонением от уплаты налогов в лесной отрасли. Благодаря этой инициативе в прошлом году в бюджет удалось дополнительно привлечь 40 млн рублей.
В рамках проекта налогоплательщики увеличили налоговую базу по упрощенной системе налогообложения на 85 млн рублей. 61 предприятие отрасли повысило зарплаты сотрудникам на 26%. Это привело к дополнительным поступлениям «зарплатных» налогов на сумму более 15 млн рублей. Кроме того, в результате мер, принятых ФНС, официальное трудоустройство получили 400 человек.
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