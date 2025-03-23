23 марта 2025

Екатеринбургские комики поразили Харламова и Мусагалиева, их пригласили работать вместе. Видео

Дуэт «Дайте посмеяться» из Екатеринбурга стал постоянным участником шоу «Кстати»
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Ромашов и Владимир Моргачев будут регулярно делать ролики для шоу
Константин Ромашов и Владимир Моргачев будут регулярно делать ролики для шоу Фото:

Дуэт «Дайте посмеяться» из Екатеринбурга стал постоянным участником популярного шоу «Кстати» (более 10 млн просмотров в «VK Видео») с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Уральцы будут выступать с комедийными мультиками, которые рисуют и озвучивают самостоятельно.

Екатеринбуржцы Константин Ромашов и Владимир Моргачев прославились благодаря участию в «Битве за время», где парни заняли второе место и выиграли 2 млн рублей. Также их смешные зарисовки можно было увидеть в проекте Азамата Мусагалиева «Большое шоу».

В первом выпуске нового сезона «Кстати», где юмористы обсуждают новости, события из своей жизни и общаются со звездами, «Дайте посмеяться» стал специальным гостем. Ведущие и зал встретили ребят тепло. «Я их давно знаю, они еще играли в КВН. Я был редактором у них в Лиге. А в „Битве за время“ я был в жюри именно в финале, где они выступали. Разнесли просто в щепки», — отозвался о дуэте Денис Дорохов.

Ребята показали шутки про футболиста Артема Дзюбу, актера Юру Борисова, певца Егора Крида и даже пофантазировали, как выглядит семейная жизнь Шамана и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

«Ребята делают мультики. Я подумал, а что, если они будут приходить к нам время от времени и показывать мультики на актуальные темы?» — сказал Азамат Мусагалиев. «Это надо продолжать, конечно. Спасибо вам», — сказал Гарик Харламов в финале.

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Дуэт «Дайте посмеяться» из Екатеринбурга стал постоянным участником популярного шоу «Кстати» (более 10 млн просмотров в «VK Видео») с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Уральцы будут выступать с комедийными мультиками, которые рисуют и озвучивают самостоятельно. Екатеринбуржцы Константин Ромашов и Владимир Моргачев прославились благодаря участию в «Битве за время», где парни заняли второе место и выиграли 2 млн рублей. Также их смешные зарисовки можно было увидеть в проекте Азамата Мусагалиева «Большое шоу». В первом выпуске нового сезона «Кстати», где юмористы обсуждают новости, события из своей жизни и общаются со звездами, «Дайте посмеяться» стал специальным гостем. Ведущие и зал встретили ребят тепло. «Я их давно знаю, они еще играли в КВН. Я был редактором у них в Лиге. А в „Битве за время“ я был в жюри именно в финале, где они выступали. Разнесли просто в щепки», — отозвался о дуэте Денис Дорохов. Ребята показали шутки про футболиста Артема Дзюбу, актера Юру Борисова, певца Егора Крида и даже пофантазировали, как выглядит семейная жизнь Шамана и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. «Ребята делают мультики. Я подумал, а что, если они будут приходить к нам время от времени и показывать мультики на актуальные темы?» — сказал Азамат Мусагалиев. «Это надо продолжать, конечно. Спасибо вам», — сказал Гарик Харламов в финале.
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