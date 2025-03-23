Дуэт «Дайте посмеяться» из Екатеринбурга стал постоянным участником популярного шоу «Кстати» (более 10 млн просмотров в «VK Видео») с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Уральцы будут выступать с комедийными мультиками, которые рисуют и озвучивают самостоятельно.
Екатеринбуржцы Константин Ромашов и Владимир Моргачев прославились благодаря участию в «Битве за время», где парни заняли второе место и выиграли 2 млн рублей. Также их смешные зарисовки можно было увидеть в проекте Азамата Мусагалиева «Большое шоу».
В первом выпуске нового сезона «Кстати», где юмористы обсуждают новости, события из своей жизни и общаются со звездами, «Дайте посмеяться» стал специальным гостем. Ведущие и зал встретили ребят тепло. «Я их давно знаю, они еще играли в КВН. Я был редактором у них в Лиге. А в „Битве за время“ я был в жюри именно в финале, где они выступали. Разнесли просто в щепки», — отозвался о дуэте Денис Дорохов.
Ребята показали шутки про футболиста Артема Дзюбу, актера Юру Борисова, певца Егора Крида и даже пофантазировали, как выглядит семейная жизнь Шамана и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
«Ребята делают мультики. Я подумал, а что, если они будут приходить к нам время от времени и показывать мультики на актуальные темы?» — сказал Азамат Мусагалиев. «Это надо продолжать, конечно. Спасибо вам», — сказал Гарик Харламов в финале.
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