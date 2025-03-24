Жилье в горящем ЖК «Роза Росса» в Москве стоит сотни миллионов рублей

Стоимость квартир в элитном жилищном комплексе (ЖК) «Роза Росса» в Хамовниках в центре Москвы, в одном из зданий которого разрастается крупный пожар, начинается с 30 миллионов и заканчивается в районе 500 миллионов.
Так, апартаменты-студия площадью от 25 до 30 квадратов стоят около 30 миллионов. Дизайнерские апартаменты уже дороже, цена за 50 квадратов — около 60 миллионов рублей. Трехкомнатные квартиры площадью в районе 120 квадратов, на верхних этажах — под 150 миллионов. Стоимость же пятикомнатных апартаментов в 250 квадратов составляет почти 500 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в строящемся здании комплекса «Роза Росса». В настоящее время пожар локализован.
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