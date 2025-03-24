Mash: в Москве горит элитный ЖК «Роза Росса»

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В Москве горит элитный ЖК (архивное фото)
В Москве горит элитный ЖК (архивное фото) Фото:

Элитный жилищный комплекс (ЖК) «Роза Росса» горит в центре Москвы. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Крупный пожар в элитном ЖК „Роза Росса“ в центре Москвы», — написали в telegram-канале Mash. Отмечается, что горят верхние этажи одного из зданий комплекса.

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Элитный жилищный комплекс (ЖК) «Роза Росса» горит в центре Москвы. Об этом сообщают telegram-каналы. «Крупный пожар в элитном ЖК „Роза Росса“ в центре Москвы», — написали в telegram-канале Mash. Отмечается, что горят верхние этажи одного из зданий комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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