Mash: в Москве горит элитный ЖК «Роза Росса»

В Москве горит элитный ЖК (архивное фото)
Элитный жилищный комплекс (ЖК) «Роза Росса» горит в центре Москвы. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Крупный пожар в элитном ЖК „Роза Росса“ в центре Москвы», — написали в telegram-канале Mash. Отмечается, что горят верхние этажи одного из зданий комплекса.
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