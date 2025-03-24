24 марта 2025

Мэр Лошкин оставил сферу ЖКХ в Челябинске приоритетной на будущие годы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума. Челябинск
Развитие сферы ЖКХ останется приоритетным направлением, заявил Алексей Лошкин Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал сферу ЖКХ приоритетной на следующие годы, заявив о недовольстве объемом модернизированных за 2024 год сетей. Как передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы, Лошкин поручил ежегодно увеличивать ремонт до трех километров сетей.

«Задача моему профильному заместителю поставлена от полутора до трех километров сетей в год. Это необходимо для того, чтобы наши трубы были в нормативном состоянии», — заявил Лошкин в своем отчете.

Под модернизацию в 2024 году попали почти десять километров водоводов, более десяти километров канализации и 25 километров теплосетей. Глава города уточнил, что сфера ЖКХ остается приоритетной. В столице региона начали возводить систему очистки воды с помощью активированного угля, продолжают строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкцию очистных сооружений канализации.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал сферу ЖКХ приоритетной на следующие годы, заявив о недовольстве объемом модернизированных за 2024 год сетей. Как передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы, Лошкин поручил ежегодно увеличивать ремонт до трех километров сетей. «Задача моему профильному заместителю поставлена от полутора до трех километров сетей в год. Это необходимо для того, чтобы наши трубы были в нормативном состоянии», — заявил Лошкин в своем отчете. Под модернизацию в 2024 году попали почти десять километров водоводов, более десяти километров канализации и 25 километров теплосетей. Глава города уточнил, что сфера ЖКХ остается приоритетной. В столице региона начали возводить систему очистки воды с помощью активированного угля, продолжают строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкцию очистных сооружений канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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