Мэр Лошкин оставил сферу ЖКХ в Челябинске приоритетной на будущие годы

25 марта 2025 в 11:46 Размер текста - 17 +

Развитие сферы ЖКХ останется приоритетным направлением, заявил Алексей Лошкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал сферу ЖКХ приоритетной на следующие годы, заявив о недовольстве объемом модернизированных за 2024 год сетей. Как передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы, Лошкин поручил ежегодно увеличивать ремонт до трех километров сетей. «Задача моему профильному заместителю поставлена от полутора до трех километров сетей в год. Это необходимо для того, чтобы наши трубы были в нормативном состоянии», — заявил Лошкин в своем отчете. Под модернизацию в 2024 году попали почти десять километров водоводов, более десяти километров канализации и 25 километров теплосетей. Глава города уточнил, что сфера ЖКХ остается приоритетной. В столице региона начали возводить систему очистки воды с помощью активированного угля, продолжают строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкцию очистных сооружений канализации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал сферу ЖКХ приоритетной на следующие годы, заявив о недовольстве объемом модернизированных за 2024 год сетей. Как передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы, Лошкин поручил ежегодно увеличивать ремонт до трех километров сетей. «Задача моему профильному заместителю поставлена от полутора до трех километров сетей в год. Это необходимо для того, чтобы наши трубы были в нормативном состоянии», — заявил Лошкин в своем отчете. Под модернизацию в 2024 году попали почти десять километров водоводов, более десяти километров канализации и 25 километров теплосетей. Глава города уточнил, что сфера ЖКХ остается приоритетной. В столице региона начали возводить систему очистки воды с помощью активированного угля, продолжают строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкцию очистных сооружений канализации.