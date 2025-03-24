Мэр Лошкин оставил сферу ЖКХ в Челябинске приоритетной на будущие годы

Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал сферу ЖКХ приоритетной на следующие годы, заявив о недовольстве объемом модернизированных за 2024 год сетей. Как передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы, Лошкин поручил ежегодно увеличивать ремонт до трех километров сетей.
«Задача моему профильному заместителю поставлена от полутора до трех километров сетей в год. Это необходимо для того, чтобы наши трубы были в нормативном состоянии», — заявил Лошкин в своем отчете.
Под модернизацию в 2024 году попали почти десять километров водоводов, более десяти километров канализации и 25 километров теплосетей. Глава города уточнил, что сфера ЖКХ остается приоритетной. В столице региона начали возводить систему очистки воды с помощью активированного угля, продолжают строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкцию очистных сооружений канализации.
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