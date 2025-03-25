Губернатор Текслер поддержал выдвижение челябинского омбудсмена на новый срок

Юлию Сударенко поддержал губернатор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 марта поддержал кандидатуру уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, у которой заканчивается пятилетний срок работы в этой должности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На сессии 27 марта депутаты заксобрания Челябинской области заслушают ее доклад по итогам работы и предложат выдвинуть на новый срок.

«Юлия Александровна, в этом году заканчивается ваш пятилетний срок в должности уполномоченного по правам человека. Считаю, что вы успешно справлялись и справляетесь с поставленными задачами, поэтому я поддерживаю вашу кандидатуру в качестве регионального омбудсмена на новый пятилетний срок и желаю вам успехов в этой работе», — отметил Текслер на встрече с Сударенко.

Глава региона подчеркнул, что за годы работы уполномоченный заслужила уважение и доверие людей, которые обращаются к ней за помощью. Он выразил уверенность, что Сударенко справится с поставленными задачами и впредь. Омбудсмен поблагодарила губернатора за оказанное доверие и положительную оценку ее деятельности.