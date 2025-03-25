Губернатор Текслер поддержал выдвижение челябинского омбудсмена на новый срок

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Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
Юлию Сударенко поддержал губернатор Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 марта поддержал кандидатуру уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, у которой заканчивается пятилетний срок работы в этой должности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На сессии 27 марта депутаты заксобрания Челябинской области заслушают ее доклад по итогам работы и предложат выдвинуть на новый срок.

«Юлия Александровна, в этом году заканчивается ваш пятилетний срок в должности уполномоченного по правам человека. Считаю, что вы успешно справлялись и справляетесь с поставленными задачами, поэтому я поддерживаю вашу кандидатуру в качестве регионального омбудсмена на новый пятилетний срок и желаю вам успехов в этой работе», — отметил Текслер на встрече с Сударенко.

Глава региона подчеркнул, что за годы работы уполномоченный заслужила уважение и доверие людей, которые обращаются к ней за помощью. Он выразил уверенность, что Сударенко справится с поставленными задачами и впредь. Омбудсмен поблагодарила губернатора за оказанное доверие и положительную оценку ее деятельности.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 марта поддержал кандидатуру уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, у которой заканчивается пятилетний срок работы в этой должности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На сессии 27 марта депутаты заксобрания Челябинской области заслушают ее доклад по итогам работы и предложат выдвинуть на новый срок. «Юлия Александровна, в этом году заканчивается ваш пятилетний срок в должности уполномоченного по правам человека. Считаю, что вы успешно справлялись и справляетесь с поставленными задачами, поэтому я поддерживаю вашу кандидатуру в качестве регионального омбудсмена на новый пятилетний срок и желаю вам успехов в этой работе», — отметил Текслер на встрече с Сударенко. Глава региона подчеркнул, что за годы работы уполномоченный заслужила уважение и доверие людей, которые обращаются к ней за помощью. Он выразил уверенность, что Сударенко справится с поставленными задачами и впредь. Омбудсмен поблагодарила губернатора за оказанное доверие и положительную оценку ее деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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