26 марта 2025

Келлог считает, что черноморскую инициативу легко восстановить

© Служба новостей «URA.RU»
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США первым делом предлагают достичь перемирия в акватории Чёрного моря
США первым делом предлагают достичь перемирия в акватории Чёрного моря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские дипломаты предлагают начать переговорный процесс с наиболее достижимых договорённостей. Первым шагом может стать соглашение о прекращении атак в акватории Чёрного моря. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. 

«Мы сознательно начинаем с этого пункта, так как он представляется нам наиболее реалистичным для быстрого согласования. Реализация черноморской инициативы создаст основу для последующих переговоров: Достижение договорённостей по территориальным вопросам потребует значительно больше времени и усилий», — заявил Келлог в интервью Fox News.

По словам Келлога, это важный первый шаг, который позволит перейти к обсуждению более сложных вопросов, включая достижение «всеобъемлющего прекращения огня». В ближайшее время стороны должны определить последующие шаги переговорного процесса.

В Эр-Рияде 24 марта прошли консультации между российскими и американскими дипломатами по урегулированию ситуации на Украине. По словам Келлога, стороны сосредоточились на обсуждении возможных условий прекращения огня. В переговорах участвовали Григорий Карасин — председатель международного комитета Совета Федерации РФ и Сергей Беседа — советник директора ФСБ России. Встреча стала частью продолжающихся дипломатических усилий по поиску политического решения кризиса. Саудовская Аравия выступила нейтральной площадкой для диалога.

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Американские дипломаты предлагают начать переговорный процесс с наиболее достижимых договорённостей. Первым шагом может стать соглашение о прекращении атак в акватории Чёрного моря. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.  «Мы сознательно начинаем с этого пункта, так как он представляется нам наиболее реалистичным для быстрого согласования. Реализация черноморской инициативы создаст основу для последующих переговоров: Достижение договорённостей по территориальным вопросам потребует значительно больше времени и усилий», — заявил Келлог в интервью Fox News. По словам Келлога, это важный первый шаг, который позволит перейти к обсуждению более сложных вопросов, включая достижение «всеобъемлющего прекращения огня». В ближайшее время стороны должны определить последующие шаги переговорного процесса. В Эр-Рияде 24 марта прошли консультации между российскими и американскими дипломатами по урегулированию ситуации на Украине. По словам Келлога, стороны сосредоточились на обсуждении возможных условий прекращения огня. В переговорах участвовали Григорий Карасин — председатель международного комитета Совета Федерации РФ и Сергей Беседа — советник директора ФСБ России. Встреча стала частью продолжающихся дипломатических усилий по поиску политического решения кризиса. Саудовская Аравия выступила нейтральной площадкой для диалога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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