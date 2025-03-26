Келлог считает, что черноморскую инициативу легко восстановить

Американские дипломаты предлагают начать переговорный процесс с наиболее достижимых договорённостей. Первым шагом может стать соглашение о прекращении атак в акватории Чёрного моря. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
«Мы сознательно начинаем с этого пункта, так как он представляется нам наиболее реалистичным для быстрого согласования. Реализация черноморской инициативы создаст основу для последующих переговоров: Достижение договорённостей по территориальным вопросам потребует значительно больше времени и усилий», — заявил Келлог в интервью Fox News.
По словам Келлога, это важный первый шаг, который позволит перейти к обсуждению более сложных вопросов, включая достижение «всеобъемлющего прекращения огня». В ближайшее время стороны должны определить последующие шаги переговорного процесса.
В Эр-Рияде 24 марта прошли консультации между российскими и американскими дипломатами по урегулированию ситуации на Украине. По словам Келлога, стороны сосредоточились на обсуждении возможных условий прекращения огня. В переговорах участвовали Григорий Карасин — председатель международного комитета Совета Федерации РФ и Сергей Беседа — советник директора ФСБ России. Встреча стала частью продолжающихся дипломатических усилий по поиску политического решения кризиса. Саудовская Аравия выступила нейтральной площадкой для диалога.
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