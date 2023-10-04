ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира

04 октября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

ФИФА разрешила молодежным командам из РФ играть в футбол на международных соревнованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юношские сборные России теперь допущены до чемпионатов по футболу. Об этом сообщили в ФИФА. «ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира в случае их квалификации на турниры», — говорится на сайте Международной федерации футбола. При этом ФИФА сохранила запрет для взрослых сборных из России участвовать в международных соревнованиях. Ранее будущие соперники России по футболу отказались играть с юношеской сборной после новостей о возможном допуске к соревнованиям. Среди них: Польша, Швеция и Швейцария.

Юношские сборные России теперь допущены до чемпионатов по футболу. Об этом сообщили в ФИФА. «ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира в случае их квалификации на турниры», — говорится на сайте Международной федерации футбола. При этом ФИФА сохранила запрет для взрослых сборных из России участвовать в международных соревнованиях. Ранее будущие соперники России по футболу отказались играть с юношеской сборной после новостей о возможном допуске к соревнованиям. Среди них: Польша, Швеция и Швейцария.