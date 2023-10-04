ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира

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Фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Челябинск , мяч, футбол, ноги, лето, спорт
ФИФА разрешила молодежным командам из РФ играть в футбол на международных соревнованиях Фото:

Юношские сборные России теперь допущены до чемпионатов по футболу. Об этом сообщили в ФИФА.

«ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира в случае их квалификации на турниры», — говорится на сайте Международной федерации футбола. При этом ФИФА сохранила запрет для взрослых сборных из России участвовать в международных соревнованиях.

Ранее будущие соперники России по футболу отказались играть с юношеской сборной после новостей о возможном допуске к соревнованиям. Среди них: Польша, Швеция и Швейцария.

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Юношские сборные России теперь допущены до чемпионатов по футболу. Об этом сообщили в ФИФА. «ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира в случае их квалификации на турниры», — говорится на сайте Международной федерации футбола. При этом ФИФА сохранила запрет для взрослых сборных из России участвовать в международных соревнованиях. Ранее будущие соперники России по футболу отказались играть с юношеской сборной после новостей о возможном допуске к соревнованиям. Среди них: Польша, Швеция и Швейцария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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