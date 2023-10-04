ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира

ФИФА разрешила молодежным командам из РФ играть в футбол на международных соревнованиях
Юношские сборные России теперь допущены до чемпионатов по футболу. Об этом сообщили в ФИФА.
«ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира в случае их квалификации на турниры», — говорится на
Ранее будущие соперники России по футболу отказались играть с юношеской сборной после новостей о возможном допуске к соревнованиям. Среди них: Польша, Швеция и Швейцария.
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