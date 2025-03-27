Полпред Жога представит Паслера свердловской элите

Представлять нового губернатора Дениса Паслера свердловскому истеблишменту будет полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Об этом сообщила пресс-служба окружных властей в telegram-канале.
«Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога представит врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге в пятницу, 28 марта», — сказано в анонсе.
Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область 26 марта. Половине членов областного правительства новый губернатор уже знаком, ведь в 2012-2016 годах Паслер был председателем кабмина. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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