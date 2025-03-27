В Пермский край съедутся спортсмены со всей России ради забега на трамплин

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Забег на трамплин в Прикамье пройдет в десятый раз
Забег на трамплин в Прикамье пройдет в десятый раз Фото:

Спортсмены из 20 регионов России приедут в Чайковский (Пермский край), чтобы забежать на трамплин для прыжков на лыжах. Соревнования «Царь горы» состоятся 18 мая, сказано в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«На соревнования уже подали заявки более 200 мужчин и 140 женщин. Также в программе запланирована эстафета. На нее зарегистрировались 18 команд», — сказано в сообщении.

Уточняется, что участники прибудут из Центрального, Приволжского, Сибирского, Южного и Северо-Западного округов. Спортсменам предстоит пробежать 400 метров вверх по трамплину. Мероприятие проводят с 2016 года. Ранее соревнования назывались RedBull 400 и Top of the hill. Организуют мероприятие региональная федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья и краевое минспорта.

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Спортсмены из 20 регионов России приедут в Чайковский (Пермский край), чтобы забежать на трамплин для прыжков на лыжах. Соревнования «Царь горы» состоятся 18 мая, сказано в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «На соревнования уже подали заявки более 200 мужчин и 140 женщин. Также в программе запланирована эстафета. На нее зарегистрировались 18 команд», — сказано в сообщении. Уточняется, что участники прибудут из Центрального, Приволжского, Сибирского, Южного и Северо-Западного округов. Спортсменам предстоит пробежать 400 метров вверх по трамплину. Мероприятие проводят с 2016 года. Ранее соревнования назывались RedBull 400 и Top of the hill. Организуют мероприятие региональная федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья и краевое минспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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