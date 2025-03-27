В центре Екатеринбурга продают квартиру в стиле total black за 145 млн рублей. Фото

28 марта 2025 в 05:35 Размер текста - 17 +

Вид на реку открывается с третьего этажа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга продают квартиру в темно-черном интерьере (стиль total black) за 145 миллионов рублей. Апартаменты включают в себя три комнаты с панорамными окнами, из которых открывается вид на реку Исеть и Екатеринбург-Сити. Объявление появилось на сайте «Авито». «B кваpтиpe выпoлнeнa oтделка пo aвтopскoму проекту. Панорамное остекление, вид на реку и Екатеринбург-Сити. В квартире просторный холл, большая кухня — гостиная (96 квадратных метров), спальня с гардеробной (21 кв. м), детская комната (13 кв. м), ванная, санузел с постирочной и гардеробная комната», — написано в объявлении. По словам продавца, лишь гостиная выходит окнами на набережную и небоскребы, пока как спальня и детская комната смотрят во двор. На кухне установили скульптурный остров. Центр гостиной заняли модульные диваны. В ванной установлена стеклянная панорамная стена с возможностью закрытия. В стоимость входят два парковочных места в подземном паркинге. Квартира находится на третьем из 10 этажей. Цена одного «квадрата» — 838 150 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают квартиру в темно-черном интерьере (стиль total black) за 145 миллионов рублей. Апартаменты включают в себя три комнаты с панорамными окнами, из которых открывается вид на реку Исеть и Екатеринбург-Сити. Объявление появилось на сайте «Авито». «B кваpтиpe выпoлнeнa oтделка пo aвтopскoму проекту. Панорамное остекление, вид на реку и Екатеринбург-Сити. В квартире просторный холл, большая кухня — гостиная (96 квадратных метров), спальня с гардеробной (21 кв. м), детская комната (13 кв. м), ванная, санузел с постирочной и гардеробная комната», — написано в объявлении. По словам продавца, лишь гостиная выходит окнами на набережную и небоскребы, пока как спальня и детская комната смотрят во двор. На кухне установили скульптурный остров. Центр гостиной заняли модульные диваны. В ванной установлена стеклянная панорамная стена с возможностью закрытия. В стоимость входят два парковочных места в подземном паркинге. Квартира находится на третьем из 10 этажей. Цена одного «квадрата» — 838 150 рублей.