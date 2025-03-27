27 марта 2025

В центре Екатеринбурга продают квартиру в стиле total black за 145 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Макаровский мост после реконструкции. Екатеринбург, макаровский мост, городской пруд, город екатеринбург, екатеринбург сити
Вид на реку открывается с третьего этажа (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают квартиру в темно-черном интерьере (стиль total black) за 145 миллионов рублей. Апартаменты включают в себя три комнаты с панорамными окнами, из которых открывается вид на реку Исеть и Екатеринбург-Сити. Объявление появилось на сайте «Авито».

«B кваpтиpe выпoлнeнa oтделка пo aвтopскoму проекту. Панорамное остекление, вид на реку и Екатеринбург-Сити. В квартире просторный холл, большая кухня — гостиная (96 квадратных метров), спальня с гардеробной (21 кв. м), детская комната (13 кв. м), ванная, санузел с постирочной и гардеробная комната», — написано в объявлении.

По словам продавца, лишь гостиная выходит окнами на набережную и небоскребы, пока как спальня и детская комната смотрят во двор. На кухне установили скульптурный остров. Центр гостиной заняли модульные диваны. В ванной установлена стеклянная панорамная стена с возможностью закрытия.

В стоимость входят два парковочных места в подземном паркинге. Квартира находится на третьем из 10 этажей. Цена одного «квадрата» — 838 150 рублей.

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В центре Екатеринбурга продают квартиру в темно-черном интерьере (стиль total black) за 145 миллионов рублей. Апартаменты включают в себя три комнаты с панорамными окнами, из которых открывается вид на реку Исеть и Екатеринбург-Сити. Объявление появилось на сайте «Авито». «B кваpтиpe выпoлнeнa oтделка пo aвтopскoму проекту. Панорамное остекление, вид на реку и Екатеринбург-Сити. В квартире просторный холл, большая кухня — гостиная (96 квадратных метров), спальня с гардеробной (21 кв. м), детская комната (13 кв. м), ванная, санузел с постирочной и гардеробная комната», — написано в объявлении. По словам продавца, лишь гостиная выходит окнами на набережную и небоскребы, пока как спальня и детская комната смотрят во двор. На кухне установили скульптурный остров. Центр гостиной заняли модульные диваны. В ванной установлена стеклянная панорамная стена с возможностью закрытия. В стоимость входят два парковочных места в подземном паркинге. Квартира находится на третьем из 10 этажей. Цена одного «квадрата» — 838 150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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