Вербное воскресенье 2025: что можно и нельзя делать

Вербное воскресенье — один из важнейших праздников для христиан, причем как для православных, так и для католиков. Официальное название этого дня — Вход Господень в Иерусалим, этому событию и посвящено торжество. В 2025 году праздник отмечают 13 апреля. Об истории, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.
Вербное воскресенье 2025
Вербное воскресенье в 2025 году отмечают 13 апреля, за день до начала Страстной седмицы и за неделю до Пасхи. Официальное название праздника, установленного церковью, — «Вход Господня в Иерусалим». Он входит в число самых главных христианских праздников, посвященных земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Именно в День входа Господня в Иерусалим люди поверили в то, что явился Спаситель. Поэтому этот праздник особенно важен для христиан и сегодня.
История праздника
Воскрешение Лазаря
Накануне Входа Господня в Иерусалим произошло воскрешение праведного Лазаря. Он и его сестры жил в Вифании, был христианином и шел за Иисусом. После того, как Лазарь заболел его сестры позвали на помощь Спасителя. Однако больной не дожил прибытия Иисуса четыря дня.
Иисус обратился в Богу с молитвой о воскрешении Лазаря и велел умершему выйти из пещеры. Лазарь вышел и все вокруг уверовали, что перед ними Спаситель. Для празднования этого события верующие выделили отдельный день. Лазареву субботу празднуют за день до Вербного воскресенье. В 2025 году праздник выпадает на 12 апреля.
Вход Иисуса в Иерусалим
Весть о воскрешении Лазаря дошла до Иерусалима, где в это время народ как собирался праздновать иудейскую Пасху. Узнав о Чуде Господне, люди стлали приезжать в город в больших количествах. На следующий день Иисус въехал в Иерусалим верхом на ослице и люди приветствовали его, как Сына Господа. Выбор ослицы объясняется тем, что это животное считает кротким и миролюбивым, таким же будет и царствование Иисуса Христа. Кроме того, Авраам вез своего сына на принесение в жертву именно на осле, в Иисус принес себя в жертву ради человечества.
Почему к ногам Иисуса бросали пальмовые ветви
Когда Иисус вошел в Иерусалим, жители города бросали ему под ноги пальмовые ветви. Так было принято чествовать победителей. И это означало — народ понял, что Иисус победил смерть. В христианстве пальмовые ветви символизируют торжество жизни над смертью и победу над грехом. Позже православные северных стран заменили пальмовую ветвь на вербу, так как в этих регионах найти пальмы весной было сложно.
Традиции Вербного воскресенья
На Руси в Вербное воскресенье проводили крестный ход и пытались воспроизвести момент Входа Иисуса в Иерусалим. В это время наряжали лошадь ослом и сажали на него местного архиерея. Веточки вербы принято освещать в храме и хранить у себя доме за иконами, чтобы судьба была благосклонна.
В преддверии Вербного воскресенья верующие собираются в храмах для участия в всенощном бдении. На этом служении читаются особые молитвы, во время которых прихожане держат в руках веточки вербы и зажженные свечи, символизирующие встречу с Иисусом Христом, который призван победить смерть и грех.
Продолжением службы является утреня, где произносится молитва под названием «ваий». Этот термин напрямую связан с Вербным воскресеньем и в переводе с греческого означает «пальмовые ветви». Также в этот день читаются молитвенные стихи на благословение. Завершается утреня обрядом освящения вербы святой водой, после чего верующие забирают освященные ветви домой, чтобы сохранять их до следующего года.
Как празднуют Вербное воскресенье в католической церкви
Католики в Вербное воскресенье устраивают торжественные шествия с зажженными свечами и ветвями — пальмовыми или вербными — в руках. Участники процессии обходят вокруг церкви или передвигаются внутри нее.
Этот обычай восходит к библейским событиям, когда жители Иерусалима встречали Иисуса Христа при его въезде в город. Во время шествия католики исполняют праздничные гимны, восхваляя Спасителя. После в храмах проводят мессу и читают молитвы.
Что можно делать в Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье традиционно верующие собираются в церкви, несущие с собой ветви вербы. В этот день также допускается умеренное ослабление поста, что позволяет разнообразить праздничный стол такими блюдами, как рыбные изделия, блюда с использованием постного масла и икры. Также можно употребить небольшое количество красного вина.
После посещения церковных служб рекомендуется посвятить время семье, отложив домашние и рабочие обязанности на другой день. Подготовку к празднику, включая уборку и организацию, целесообразно провести заранее, в Лазареву субботу, которая является предпраздничным днем, но не освобождает от повседневных дел и забот.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
В этот день нельзя ругаться, ссориться, тем более драться и обижать окружающих. Кроме того, не поощряется забота о своей внешности в этот день, поэтому лучше не стричься и не делать маникюр. Не рекомендуется посещать кладбище, однако если, все-таки посетили могли родственников, то не стоит там убираться. Также в это время нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работать в огороде. Наши предки верили, что от растений, посаженных в этот день, не стоит ждать хорошего урожая.
Приметы на Вербное воскресенье
По народным поверьям, освященная верба обладает целебными свойствами и служит мощным оберегом. Поэтому с ней связано много примет.
- Считается, что верба способна исцелять от различных заболеваний, очищать от негативных воздействий, таких как порча и сглаз.
- Для лечения больных вербу, принесенную из церкви, рекомендуется размещать у изголовья кровати, чтобы ее целительные свойства способствовали выздоровлению. Этот же метод может помочь и при бессоннице.
- Женщинам, столкнувшимся с проблемами зачатия, на Вербное воскресенье предлагается создать ожерелье из сережек вербы и носить его.
- Вербные ветки, хранящиеся в доме, обеспечивают защиту от различных недугов, пожаров и природных катастроф.
- Если освященная верба начала пускать корни, ее следует посадить возле дома для привлечения удачи и благополучия.
- Вербными ветками также принято выпускать скот на пастбище после зимнего периода.
Кроме того, Вербное воскресенье считается временем, когда можно загадывать желания, которые обязательно сбудутся. Для одиноких девушек это идеальный момент для молитв о встрече с будущим супругом.
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