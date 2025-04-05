В Кремле поделились переживаниями за Овечкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с интересом следят за успехами хоккеиста Александра Овечкина. Представитель Кремля подчеркнул, Овечкин — выдающийся российский хоккеист.
«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — поделился Песков в беседе с ТАСС. Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин 5 апреля забросил 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сравнялся по этому показателю со снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.
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