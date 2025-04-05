В Кремле поделились переживаниями за Овечкина

Песков: Александр Овечкин — выдающийся российский хоккеист
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Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в карьере
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в карьере Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с интересом следят за успехами хоккеиста Александра Овечкина. Представитель Кремля подчеркнул, Овечкин — выдающийся российский хоккеист.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — поделился Песков в беседе с ТАСС. Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин 5 апреля забросил 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сравнялся по этому показателю со снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки. 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с интересом следят за успехами хоккеиста Александра Овечкина. Представитель Кремля подчеркнул, Овечкин — выдающийся российский хоккеист. «Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — поделился Песков в беседе с ТАСС. Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин 5 апреля забросил 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сравнялся по этому показателю со снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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