09 марта 2025

В Пермском крае стало меньше новорожденных, но больше умерших

Пермьстат: естественная убыль населения за год превысила 13 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в регионе родилось 21 580 детей
В 2024 году в регионе родилось 21 580 детей Фото:

В 2024 году Пермском крае естественная убыль населения составила 13 143 человека. Годом ранее показатель был ниже — 10 618 человек, свидетельствуют данные статистики.

«В 2024 году в регионе родилось 21 580 детей. Это на 1031 меньше по сравнению с 2023 годом. Смертность населения составила 34 723 человека, что на 1494 человека больше, чем за аналогичный период предыдущего года», — сообщает Пермьстат на официальном сайте.

За 2024 год в крае брак зарегистрировали 15 145 пар. Количество желающих создать семью тоже сократилось — более чем на 1,5 тысячи. Число разводов при этом выросло на 605 случаев, составив 11 467.

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В 2024 году Пермском крае естественная убыль населения составила 13 143 человека. Годом ранее показатель был ниже — 10 618 человек, свидетельствуют данные статистики. «В 2024 году в регионе родилось 21 580 детей. Это на 1031 меньше по сравнению с 2023 годом. Смертность населения составила 34 723 человека, что на 1494 человека больше, чем за аналогичный период предыдущего года», — сообщает Пермьстат на официальном сайте. За 2024 год в крае брак зарегистрировали 15 145 пар. Количество желающих создать семью тоже сократилось — более чем на 1,5 тысячи. Число разводов при этом выросло на 605 случаев, составив 11 467.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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