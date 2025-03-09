В Пермском крае стало меньше новорожденных, но больше умерших

В 2024 году Пермском крае естественная убыль населения составила 13 143 человека. Годом ранее показатель был ниже — 10 618 человек, свидетельствуют данные статистики.
«В 2024 году в регионе родилось 21 580 детей. Это на 1031 меньше по сравнению с 2023 годом. Смертность населения составила 34 723 человека, что на 1494 человека больше, чем за аналогичный период предыдущего года», — сообщает Пермьстат на официальном сайте.
За 2024 год в крае брак зарегистрировали 15 145 пар. Количество желающих создать семью тоже сократилось — более чем на 1,5 тысячи. Число разводов при этом выросло на 605 случаев, составив 11 467.
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